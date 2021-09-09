元宇宙今天彻底崩塌，昨天咱们刚在收评里面毒舌点评了一下。嘿嘿嘿。





其实A股这种新瓶装老酒的玩法都已经谈不上是新鲜了。





去年云游戏概念横空出世，一大堆资金跟风炒游戏。。。。然而云游戏的核心应该是云啊。那为啥云计算没人动呢？很简单，因为一说云计算，大家基本上都懂，于是姥姥不疼舅舅不爱。





早几年石墨烯概念刚出来，A股一片火热，一堆做石墨的公司被推到台前。恨不得昨天这帮货是做铅笔芯的，今天就突然二十一世纪高科技的黄袍加身了。





包括这次也是，元宇宙，说穿了就是网络空间、虚拟现实。但是我就不叫网络空间，我就不说虚拟现实，我就要叫元宇宙——找一个你没听过的，听上去高大上的看似颇有来头实际上狗屁都不是的专有名词，然后就纯靠编，纯编。





很多人都没搞明白什么是元宇宙，看了个电影就开始炒作游戏股。好家伙，万物皆可游戏股。就这，你们还舔着脸叫人家精神鸦片？





A股这套玩法，在科技题材里面是案件的高发区，说穿了，就是讲故事。





我在讲故事，你知道我在讲故事，我知道你知道我在讲故事，你知道我知道你知道我在讲故事。大家都知道我在讲故事，大家都选择性的降低智商，然后集中炒作几个标的，等到接盘侠进场了之后马上撤退。





学术上管这种做法叫《画饼》。





希望大家能睁大眼睛，别老是想着天上掉馅饼，净想peach。





今天的盘面，领跌的是元宇宙。领跑的仍然是周期以及逆周期等权重





逆周期，也就是基建相关，我们做过详细的分析，简单来说，就是当前的宏观环境对逆周期板块有利——经济下行压力加大有小幅二次探底的迹象。于是：财政后置，专项债加速发行，叠加相关行业估值处于绝对低位，这三个因素最终导致资金远离高位的题材股，开始拥抱逆周期蓝筹。





而周期股方面，这轮周期行情的来源正是能源转型本身——能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，在可预见的5年到10年内，都在正增长中。在能源转型主线下，周期股跑赢商品、股票收益率重新跑赢企业ROE的估值扩张行情已经在欧美成熟市场得到过验证，眼下在国内可能会再现。





但我认为大家注意一点——当前部分周期品涨幅已经超过商品涨幅，热度较高。我们反复给大家强调过，未来A股对于短期保障品种的容忍度会降低，叠加目前部分品种过热的态势，后续板块走势内部或有分化。





与之相比，基建类的逆周期板块反而有更值得期待的一面。





从逆周期板块超额收益、广度以及持续时间三个维度判断，A股近十年来出现过三次逆周期行情的高峰，分别是2015年＞2012年＞2018年，决定因素有三点，分别是财政发力的强度、国企改革等利好事件催化以及估值水平的高低，其中财政发力的强度是核心驱动力，国企改革等事件可以起到锦上添花的作用。





政策强监管同样是决定逆周期行情的重要变量，2019年虽然经济下行压力也很大，但2019年下半年严格遏制地方政府隐性债务的增加对基建投资造成了较大的负面影响，制约了逆周期板块的行情。





从这个角度出发，考虑到今年的财政后置和明年财政前置的可能性，我们认为在下半年国内宏观经济的压力下，逆周期板块的行情仍然有值得一看的空间。