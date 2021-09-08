今天的A股，又是结构性牛市的一天！互联网、传媒股、游戏股，套上元宇宙这个概念，都涨停了！概念指数飙涨14%！龙头中青宝再度20cm涨停。此外A股网络游戏板块被带动集体走强。盛天网络涨停(20%)，恺英网络涨停(10%)，天舟文化涨超10%，顺网科技涨近10%，迅游科技、凯撒文化、掌趣科技、宝通科技、昆仑万维涨超6%，三七互娱涨超4%，完美世界涨超3%。





不少券商在趁热打铁的发研报，认为中长期来看，元宇宙有望带来虚拟世界的创新，推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣，进而带来新增量。





元宇宙，你买了么？





你要问我，我只能说，抱歉，敬而远之。





就像文章开头说的一样，元宇宙的炒作，本质上是新瓶装老酒。互联网、传媒、游戏加上一些智能硬件，套上元宇宙的皮，达成一场市场狂欢。而这些品种真的能够受益么？





元宇宙概念起源于 一部名叫《雪崩》的 科幻小说，在这个小说中 描述了人们以虚拟形象 在三维空间中 与各种软件进行交互的世界。





元宇宙（Metaverse）可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界。说白了，斯皮尔伯格的《头号玩家》，沃卓斯基兄弟的《黑客帝国》，都是典型的元宇宙概念。当然，你说概念的兴起是源于电影《失控玩家》的热映？亦或者脸书对于相关产业的投资？





都行，但是都没什么卵用。现有的技术和算力，相比于元宇宙需要的硬件差距过大。这就好比当初的谷歌眼镜一样。你饼可以画得特别大，但是真的实物出来就只剩下尴尬。





回到资本市场，你说元宇宙概念兴起，然后就选择了这些品种？我说无非都是短期因为重大利空出现超跌的板块，借着元宇宙的招魂来一次复活狂欢：





互联网板块堪称科技股最弱，甚至很多品种是去年7月份开始调整至今。





游戏刚刚经历了精神鸦片的冲击





传媒则是一轮明星地震。





说白了，元宇宙就是一张饼，所谓的炒作本质上就是超跌股的画饼。我没法说这个画饼的盛宴明天就落下帷幕，他可能很疯狂，但这种疯狂是非理性的，是充满不确定的。所以我只能祝参与狂欢的各位好运。





然后提醒一句：击鼓传花中你要考虑的不是抢花，而是如何跑路。