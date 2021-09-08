今日大小指数开盘后一度冲高，创业板盘中涨近1%，随后集体下行翻绿，科创50指数跌幅居前





市场继续延续前几日的剧烈轮动洗盘的操作。但沪指尾盘还是收红。市场在这个位置继续展示韧性。





其实就是之前讲过的问题，A股现在最大的支撑就是低估值蓝筹。这些品种只要轮动起来，指数维持上行的方向问题不大。只不过个股层面的波动会非常剧烈。





盘面上，受消息刺激，电力、风电概念股开盘走强，中闽能源5连板，板块内十余股涨停！前期强势工业母机概念股、专精特新概念回调，元宇宙、VR概念大涨，中青宝再度一字涨停！煤炭、化工板块轮番拉升，券商、锂矿股反复活跃，光伏电池、半导体芯片、鸿蒙概念等板块跌幅居前。两市半天成交9317亿，外资净买入2.48亿。





元宇宙（Metaverse）可以笼统地理解为一个平行于现实世界的虚拟世界，现实中人们可以做到的事，都可以在元宇宙中实现。元宇宙拥有六大特征——持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。





其中实时性意味着元宇宙能够与现实世界保持实时和同步，并拥有现实世界中的一切形态。为实现【实时性】特征，需要运用大量的虚拟化技术。





元宇宙概念吸引多方入局，包括海内外互联网巨头与软硬件创业公司。Facebook是除Roblox外最知名的“元宇宙”概念企业，已经进入【体验层】（推出VR社交平台Horizon）与【人机交互层】（收购Oculus）。腾讯被认为是国内最可能成为元宇宙领导者的科技公司，主要涉猎【体验层】、【创作者经济层】、【去中心化层】。





进一步归纳元宇宙产业链，将其分为：1）入口【人机交互层】；2、云及基础设施【基础设施层+去中心化层】；3、2B设计技术公司【空间计算层】；4、GaaS【创作者经济层】；5、Verse平台【体验层】。目前我国在多个层次上均有公司入局深耕，元宇宙概念潜力被市场普遍看好。





对于市场来说，元宇宙的概念，算是炒冷饭，说到底，是算法、交互两个层面，再落实就是VRAR技术。这个概念能够有多少持续性，不太好说，尤其以目前市场的格局。大家有兴趣可以多留言，我们抽空做一期详解。