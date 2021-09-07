沪指基本上确立了上行格局。不过我们认为这一轮上涨仍然存在震荡的可能，这个震荡可能会在短线的加速拉高之后出现更剧烈的局面。





从上周三开始市场开始结束低迷的横盘，转而进入积极进取的上攻走势中。而带动上涨的源于两个方向。





方向一，是四季度稳增长的政策预期。是我们之前讲过的，应对出口进入高位之后，以及房住不炒压力而来的政策红利。比较典型的就是货币政策上自超预期全面降准而来的宽松预期，而地方债发行的明显提速。过去一个月，专项债发行量就占过去1-8月的30%。





这些预期的带动下，最直接利好就是中字头以及基建相关品种的大幅反弹。与此同时，市场活跃度提高，金融股也在长期的盘整之后迎来人气的拐点。





方向二，是在涨价的预期带动下，资源品中在连续杀跌之后走出的快速逆袭。这一点我们在之前讲锂电池逻辑的时候说过——锂电要警惕高位回落，但锂电行情不会轻易结束，只要涨价的事实没有结束，快速回调之后，会再一次迎来资金的青睐。





与此同时磷化工因为事件的驱动也在今天全面爆发，等于给资源股火上浇油。





但我认为大家注意一点。锂电比如电解液相关品种，在今天龙头直接打出新高。二次拉高之后可能会存在加速赶顶的操作，后期的分歧一旦出现，个股的分化会更加剧烈。参与这种股票博弈要有足够坚强的心脏。





实际上，这也是我们说接下来四季度市场还有震荡的原因。这一轮A股的拉升，真正能够走多远，实际上要看第一条腿有多强硬。





而从目前的轮动来看，低位的中字头权重确实有一定的机会。





从A股中报业绩来看，A股ROE继续呈上行态势，整体保持高景气，但在营收与净利润增速方面则有明显的收窄。受大宗商品及原材料涨价影响，预计未来中小企业的盈利能力将受到较大冲击。在经济修复压力加大的背景下，龙头公司盈利更稳定及抗风险能力更强，白马、蓝筹或获得资金青睐的出发点也源于此。





除此之外，近期高热赛道的位置过高，也倒逼着资金选择更安全的方向。我们不止一次的和大家说过——未来A股对于短期过热品种的容忍度会越来越低。这种切换会成为常态。





白酒板块近期涨幅不错，我们在市场最低迷的时候提示过——白酒已经进入合理估值区间。从中报情况来看，白酒企业二季度需求及利润增速均明显恢复，高端酒延续一季度的增速，保持两位数增长，次高端仍然在整体上表现强势，头部品牌完成全年增长目标仍无压力。而8月20日国家市场监督管理总局价监竞争局召开白酒市场秩序监管座谈会对市场短期产生影响，但有利行业长期有序发展。





从长期看，白酒这个位置，尤其一线比如茅台，是合理的，只不过树大招风，后续还会不会有不确定的利空导致反复震荡，这个确实是不好说，但只要出现向下下跌，我们认为大家都可以徐徐进场。





除此之外，军工继续高歌猛进，不多说，军工仍然有机会。