券商股开盘走低，国信证券跌超5%，申万宏源、东吴证券、国投资本、第一创业、中金公司等跌幅居前。





一定程度上印证了上周我们对于北交所相关品种炒作的判断。以A股的习惯而言，这样的利好其实更多的是在实体经济层面，二级市场炒作相関概念的难度还是比较大，历次这一类的题材炒作都几乎没有脱离核心的买不进去，买进去的都是高点的尴尬。





早盘市场继续在轮动中上移。目前看沪指基本上已经确定了突破的形态。对于A股来说，目前最大的利好就是权重板块的估值极低。有非常高的安全边际。而不管以什么角度作为出发点，市场轮动中，指数都有进一步上移的空间。





而从目前的轮动来看，权重确实有一定的机会。





从A股中报业绩来看，A股ROE继续呈上行态势，整体保持高景气，但在营收与净利润增速方面则有明显的收窄。受大宗商品及原材料涨价影响，预计未来中小企业的盈利能力将受到较大冲击。在经济修复压力加大的背景下，龙头公司盈利更稳定及抗风险能力更强，白马、蓝筹或获得资金青睐的出发点也源于此。





除此之外，近期高热赛道的位置过高，也倒逼着资金选择更安全的方向。我们不止一次的和大家说过——未来A股对于短期过热品种的容忍度会越来越低。这种切换会成为常态。





白酒板块近期涨幅不错，我们在市场最低迷的时候提示过——白酒已经进入合理估值区间。从中报情况来看，白酒企业二季度需求及利润增速均明显恢复，高端酒延续一季度的增速，保持两位数增长，次高端仍然在整体上表现强势，头部品牌完成全年增长目标仍无压力。而8月20日国家市场监督管理总局价监竞争局召开白酒市场秩序监管座谈会对市场短期产生影响，但有利行业长期有序发展。





从长期看，白酒这个位置，尤其一线比如茅台，是合理的，只不过树大招风，后续还会不会有不确定的利空导致反复震荡，这个确实是不好说，但只要出现向下下跌，我们认为大家都可以徐徐进场。





除此之外，军工继续高歌猛进，不多说，军工仍然有机会。