上周后半周开始，A股迎来一轮剧烈的高低切换，权重成为市场香饽饽，而前期高热的赛道陷入剧烈的调整。





上周五，军工行业走出猛烈下跌，不过周末我们在策略会给学员做出了明确的解读——军工行业的调整更多的是由于短期涨幅过快导致的资金分化。





尤其从军工的中报来看。其实增长势头可谓良好。





在细分领域中，航空、航天与军工电子板块保持较高的增速，而在航空产业链中，相较于2021Q1行业增长主要在中上游，半年报行业呈现出全面的业绩增长，行业上下游全面增长。





特别是行业下游主机厂收到大额采购预付款，合同负债重组。结合相关上市公司年初披露的关联交易额度增长情况，行业增长确定性强。





以目前我们整理的行业情况来看，行业发展逻辑非常明确，因此，短期军工的震荡，我们还是坚定认为，更多的是源于行业短期涨幅较高，同时行业信息不对称性较大，导致市场预期可能出现一定波动，如出现回调反而是进场机会。





但军工之外，近期的热门品种都走出了持续的调整。与之对应的是权重蓝筹的纷纷启动，这种风格的切换是否能够持久，还是昙花一现？这是大家最关心的问题。





如果说横向对比A股历史，最显著的中字头权重行情，就是2014年。而我们复盘2014年“中字头”崛起的背后主要有三点因素：





1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。





2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。





3国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。





那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？





1）当前A股行业估值分化指数与2014年10月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比2014年10月略低，一个很大的不同是2014年是小盘估值高、大盘估值低，今年是大盘估值高、小盘估值低，大盘相对于小盘股估值修复需求不大。





2）今年以来中国稳健的货币政策略偏宽松，近期经济下行压力上升导致市场宽松预期加码。然而，在房地产价格依然处于高位、央行多次表态坚决不搞“大水漫灌”，“货币大量超发必然导致通胀”的背景下，预计宽松加码力度不及2014年。





3）当前“中字头”等低估值板块，包括部分基建、地产等稳增长板块，政策环境有所变化，相比2014年也缺乏类似国企改革+一带一路的增量逻辑。





总的来说，近期“中字头”的走强反映了传统行业估值修复的需要和货币宽松、财政稳增长的预期，具备一定基础，但从幅度看仍无法与2014年Q4相比，因此，从交易层面考虑，短期可以适度关注低估值受益于政策宽松的方向。中期我们仍然需要观察。