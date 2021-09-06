加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：135,192,939
  • 关注人气：204,545
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

大小切换能否持久

(2021-09-06 11:56:40)
转载
中报季行情结束后，前期热门赛道进入休整阶段，而随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。

这种切换能否持久，是大家最关心的问题。

如果说横向对比A股历史，最显著的中字头权重行情，就是2014年。而我们复盘2014年“中字头”崛起的背后主要有三点因素：

1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。

2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。

3国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。

那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？

1）当前A股行业估值分化指数与2014年10月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比2014年10月略低，一个很大的不同是2014年是小盘估值高、大盘估值低，今年是大盘估值高、小盘估值低，大盘相对于小盘股估值修复需求不大。

2）今年以来中国稳健的货币政策略偏宽松，近期经济下行压力上升导致市场宽松预期加码。然而，在房地产价格依然处于高位、央行多次表态坚决不搞“大水漫灌”，“货币大量超发必然导致通胀”的背景下，预计宽松加码力度不及2014年。

3）当前“中字头”等低估值板块，包括部分基建、地产等稳增长板块，政策环境有所变化，相比2014年也缺乏类似国企改革+一带一路的增量逻辑。

总的来说，近期“中字头”的走强反映了传统行业估值修复的需要和货币宽松、财政稳增长的预期，具备一定基础，但从幅度看仍无法与2014年Q4相比，因此，从交易层面考虑，短期可以适度关注低估值受益于政策宽松的方向。中期我们仍然需要观察。

或者说，A股投资从年度角度看，最关键的仍然是高景气度投资，这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定，看一个季度到半年左右维度，以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游，军工等依然具备显著景气优势。当然，这些都构建在基本面稳固的基础上，目前的高热赛道，最怕的就就是基本面塌房。从根本上来说，这也是资金转而购买便宜品种的原因。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有