中报季行情结束后，前期热门赛道进入休整阶段，而随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。





这种切换能否持久，是大家最关心的问题。





如果说横向对比A股历史，最显著的中字头权重行情，就是2014年。而我们复盘2014年“中字头”崛起的背后主要有三点因素：





1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。





2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。





3国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。





那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？





1）当前A股行业估值分化指数与2014年10月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比2014年10月略低，一个很大的不同是2014年是小盘估值高、大盘估值低，今年是大盘估值高、小盘估值低，大盘相对于小盘股估值修复需求不大。





2）今年以来中国稳健的货币政策略偏宽松，近期经济下行压力上升导致市场宽松预期加码。然而，在房地产价格依然处于高位、央行多次表态坚决不搞“大水漫灌”，“货币大量超发必然导致通胀”的背景下，预计宽松加码力度不及2014年。





3）当前“中字头”等低估值板块，包括部分基建、地产等稳增长板块，政策环境有所变化，相比2014年也缺乏类似国企改革+一带一路的增量逻辑。





总的来说，近期“中字头”的走强反映了传统行业估值修复的需要和货币宽松、财政稳增长的预期，具备一定基础，但从幅度看仍无法与2014年Q4相比，因此，从交易层面考虑，短期可以适度关注低估值受益于政策宽松的方向。中期我们仍然需要观察。





或者说，A股投资从年度角度看，最关键的仍然是高景气度投资，这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定，看一个季度到半年左右维度，以宁组合为代表的新能源车产业链尤其是上游、光伏产业链尤其是上游，军工等依然具备显著景气优势。当然，这些都构建在基本面稳固的基础上，目前的高热赛道，最怕的就就是基本面塌房。从根本上来说，这也是资金转而购买便宜品种的原因。