



市场继续在震荡中完成本周收官，很奇怪，两市全天成交15731亿，为连续第33个交易日突破1万亿元，外资净买入70.68亿。但是从盘面上来看，你却很难说这是那种百花争放的上涨。市场在过去的一个月，基本上都是在重复着高烈度的快速轮动。





而今天，更夸张的是创业板跌破颈线位，调整幅度被进一步打开。





为什么会呈现出这种局面。有一种说法——我们目前的成交量并不是真实的成交数据。万亿成交额的背后，巨量资金交易主要来自三个渠道





1、受到结构牛市吸引进来的，包括北上资金（外资），约占20%;

2、场内机构资金调仓，约占30%;

3、量化交易，约占50%。





这里面水分最大的就是量化交易，日内做T，每天卖2000亿，买2000亿，这就是4000亿的成交额。每天剩下的那80%不调仓的，再加个t+0策略，市场活跃—点，开仓信号多，这8000亿底仓，t0再做个3000亿，—买一卖双边就6000亿的成交。4000亿+6000亿=1万亿成交额。





简单说，你看到的1.7万亿，1.5万亿的成交数字并不是真正主动交易形成的。而是掺杂了大量的量化交易薅羊毛的羊毛党。真实的交易额，可能仅仅7000亿左右，就这打肿脸充胖子的7000亿，又要被10000亿薅羊手。最可怕的是，这些量化基金的策略同质化很严重，带来的结果就是趋势被超级强化。





这也就解释了，为什么我们近期看到的市场几乎是在一种极端向另一种极端的跳跃式行情，风风火火的启动，风风火火的结束。





所以为什么看上去成交量再放大，但市场赚钱效应并没有特别瞩目？原因很简单——还是缺钱。这也就决定了，接下来相当长时间内，市场极大概率还将维持结构性行情的特征





最后，隔夜消息利好之下，创投、券商、新三板相关品种领跑。券商午后已经回落了。其实中午午评中我们给了大家比较明确的观点——以A股历次类似概念的发酵来说，并不太适合大家盲目追高。





我们仍然认为当前时间点，大家要把握的，应该是基本面反转，而非事件驱动类的品种的机会。