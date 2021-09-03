北交所的成立是今天第一等大事。





从实体经济的角度来说。此次新三板改革并设立北京交易所，将使中国中小企业发展迎来一个新的时代性机遇。当前我国经济发展已经进入了一个新的阶段，推动新旧动能转换是经济转型升级的必由之路，这离不开科技创新，也离不开众多中小企业的高质量发展。





中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用，是我国国民经济和社会发展的重要力量，习总书记高度重视中小企业，指出“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”。北交所的成立等同于进一步构建对专精特新的支持渠道。





长期利好实业兴邦类别的上市公司。





从资本市场发展来看，设立北京证券交易所意义重大，表明国家对我国多层次资本市场建设的高度重视。这与近几年高层对于资本市场的关注密不可分。不少投资者会认为新的交易所会对现有市场构成分流。实际上影响有限。反而证明了国家将会通过更多渠道向资本市场引流的长期政策方向。





最后，隔夜消息利好之下，创投、券商、新三板相关品种领跑。但指数出现了明显的回落。其他板块再一次出现了风格的剧烈切换。





单纯从交易的角度出发，对于北交所的炒作可能会短期一步到位，以A股历次类似概念的发酵来说，并不太适合大家盲目追高。





我们仍然认为当前时间点，大家要把我的，应该是基本面反转，而非事件驱动类的品种的机会。