市场风格剧烈切换。新基建类普遍成为领跑者。





从市场这一轮的风格切换来看，其实核心逻辑就两条。





第一，便宜，基建类估值目前相对较低。这个和我们两个月前唱多军工的逻辑是一致的。对于目前市场来说，最大的不确定性是政策不确定性，以及监管随时可能展开的降温。所以我们不断在讲——未来市场对于高位股的容忍度会越来越低，而这个过程中相对低估的品种会成为资金看好的一个重要方向。





第二，增长预期。8月份我们给过大家一个对于基本面的判断——下半年的经济压力会比较大，也因此7月末央妈超预期做出了全面降准的操作。而从目前国内的宏观经济来看，海外疫情带来的出口红利已经进入高点，继续增长的空间有限，未来随着海外复工，国内的出口一定是要承压的。而消费这边，为了刺激消费，政策层面已经开始从教育、医疗、消费主义、娱乐圈等多个角度入手，以期激活消费潜力。





而除了消费之外，经济压力窗口下，最常用的方法还是拉动投资。时间上来说，2021年9月、12月是分批发行专项债的时间窗口，这样的窗口下，基建、工程机械等品种的需求有望回升，这也是资金在8月底连续做出调仓的重要原因。





我们其实最近两周反复咋提示，大家对于高位的比如锂电、半导体，要谨慎追高，同时要做好止盈的设置。对于这些题材，这几天调整比较多。印证了我们的观点，但很多朋友还在问，回调能不能接回来，所以还是多说一点。





客观说，我们尽管认为上述板块已经进入高位，但不太可能一蹴而就的下跌。原因很简单——1.行业景气度扔在。2.基金刚完成建仓。





对于景气度，其实之前我们写过很多长文分析，相关板块的高景气要持续到至少年底。就最近两天来看，部分锂电材料价格再度调涨 氢氧化锂涨3000元/吨。而芯片方面，最好的供不应求的例证——是蔚来汽车因为芯片的供不应求而生产受阻，8月份产能降低了近3成。





行业的高景气，会让相关领域持续处于亢奋的状态。同时过去两个月随着市场的反弹，大量公募调仓换股，目前正是结束建仓的窗口。这样的时间点，不太可能马上进行兑现。因此前期热门品种确实是存在支撑的。





但另一方面，相关板块的高位，已经一定程度上透支了，或者是打满了对于未来业绩的预期，所以继续上行的空间不大。反而我们不断强调过，随着全行业的扩产，未来面临产能过剩是大概率事件——所以一旦出现经营数据的下滑，股价上的表现会非常惨烈。





这也是为什么不少前期先行布局的资金，开始选择撤出——全球持有宁德时代最多的基金连续两月减持 摩根大通也大手笔砍仓





所以对于投资者而言，我们认为大家这个位置不要高位追逐热点了。市场随着这几天的反弹，开始确立了一种新的调仓路径。一些估值更低，行业进入拐点的潜力白马重新得到市场认可。





上一次我们讲这个话的时候，军工是第一备选，两个月过去了，军工的涨势大家有目共睹。很好的为大家把握了机会。这一次我们认为市场又进入了新一轮的调仓窗口期，能不能把握住，就看大家的决心了。



