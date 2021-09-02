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市场的风格切换开始逐步明朗

(2021-09-02 11:49:07)
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市场的风格切换开始逐步明朗。

我们其实最近两周反复咋提示，大家对于高位的比如锂电、半导体，要谨慎追高，同时要做好止盈的设置。对于这些题材，这几天调整比较多。印证了我们的观点，所以还是多说一点。

客观说，我们尽管认为上述板块已经进入高位，但不太可能一蹴而就的下跌。原因很简单——1.行业景气度扔在。2.基金刚完成建仓。

对于景气度，其实之前我们写过很多长文分析，相关板块的高景气要持续到至少年底。就最近两天来看，部分锂电材料价格再度调涨 氢氧化锂涨3000元/吨。而芯片方面，最好的供不应求的例证——是蔚来汽车因为芯片的供不应求而生产受阻，8月份产能降低了近3成。

行业的高景气，会让相关领域持续处于亢奋的状态。同时过去两个月随着市场的反弹，大量公募调仓换股，目前正是结束建仓的窗口。这样的时间点，不太可能马上进行兑现。因此前期热门品种确实是存在支撑的。

但另一方面，相关板块的高位，已经一定程度上透支了，或者是打满了对于未来业绩的预期，所以继续上行的空间不大。反而我们不断强调过，随着全行业的扩产，未来面临产能过剩是大概率事件——所以一旦出现经营数据的下滑，股价上的表现会非常惨烈。

这也是为什么不少前期先行布局的资金，开始选择撤出——全球持有宁德时代最多的基金连续两月减持 摩根大通也大手笔砍仓

所以对于投资者而言，我们认为大家这个位置不要高位追逐热点了。市场随着这几天的反弹，开始确立了一种新的调仓路径。一些估值更低，行业进入拐点的潜力白马重新得到市场认可。

上一次我们讲这个话的时候，军工是第一备选，两个月过去了，军工的涨势大家有目共睹。很好的为大家把握了机会。这一次我们认为市场又进入了新一轮的调仓窗口期，能不能把握住，就看大家的决心了。

我们认为几个可以关注的方面：消费、通讯、工程机械。后面会对机会展开给大家好好讲

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