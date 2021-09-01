两市剧烈分化，权重形成强势拉升，让人有一种风格切换的错觉。





是不是风格切换呢？我觉得目前这个判断为时尚早。





当然，我们最近反复在提示高位品种的分化，切忌追高，另一方面我们也说过白酒股股价基本上进入合理估值区间了。这些在今天看都应验。但我们仍然认为以今天的走势判断市场发生了风格切换为时尚早。





如果非要下一个定义，我更倾向于市场在周三通过拉升权重，更多的是在进行护盘。





这里面尤其以金融股的启动为代表。以A股历史上的金融异动而言，除非指数有大级别行情，否则金融股走出独立拉升的可能性极低。另一种情况是炒作银行股的破净，但这与目前的市场风格出入很大。而除了这两种情况之外，金融的异动很多时候最终被证明是一日游。





事实上券商作为异动性最强的金融品种，往往也是一日游的典型。间歇性的拉升节奏让没有提前埋伏的资金赚钱效应并不好。所以尽管今天金融股启动拉升，但我们仍然认为投资者这个位置去追高参与的价值不大。





其实相比之下，反而值得关注一下工程机械。





从基本面来看，海外疫情仍有反复，但全球经济复苏势头延续，美联储Taper预期升温但暂时没有时间表。国内经济经历上半年的持续恢复后短期扩张势头有所趋缓，下半年经济运行压力加大。上市公司中报业绩披露完毕，总体实现较快增长，对市场基本面构成支持。资金面方面，财政下半年有望加快预算支出和地方政府债券发行进度。





而财政支出的提升预期，直接带动了和基建最密切相关的低估机械蓝筹。





与此同时，货币政策短期仍将保持适度货币增长，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望形成稳中偏松态势。这成为了权重能够启动的土壤。尤其两市的成交量能持续超万亿，显示市场整体人气和活跃度仍相对较高





但我认为当前的市场并不太适合大家做中线的策略分析，更应该以波段为主，做好高抛低吸的操作。





非要说的话，借助蓝筹的护盘，题材股如果能够完成回踩，那么未来的行情中，我们认为优质的品种仍然会扮演足够重要的位置。