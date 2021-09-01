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蓝筹大暴走，风格转换了吗

(2021-09-01 11:35:12)
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继续猛烈的风格转换

A股在资金一轮剧烈的分歧之后，开始掉头拥抱低估蓝筹。工业母机、工程机械、船舶、金融等大权重的快速反弹，带动市场在周三早盘的低迷之后，走出一波强势的拉升，并且突破了3550的压力。

这种风格的转变，一方面是我们反复强调的，市场对于高位股的容忍度在肉眼可见的下移。另一方面我们认为和市场对于下半年的基本面判断不无关系。

从2021年9月的市场环境来看，海外疫情仍有反复，但全球经济复苏势头延续，美联储Taper预期升温但暂时没有时间表。国内经济经历上半年的持续恢复后短期扩张势头有所趋缓，下半年经济运行压力加大。上市公司中报业绩披露完毕，总体实现较快增长，对市场基本面构成支持。资金面方面，财政下半年有望加快预算支出和地方政府债券发行进度。

而财政支出的提升预期，直接带动了和基建最密切相关的低估机械蓝筹。

与此同时，货币政策短期仍将保持适度货币增长，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望形成稳中偏松态势。这成为了金融最好的推手。

尤其两市的成交量能持续超万亿，显示市场整体人气和活跃度仍相对较高

但历史上蓝筹，尤其金融蓝筹的拉升带动的很赚钱效应其实并不强。这一波轰轰烈烈的蓝筹暴走，有多大程度仅仅是对于高位题材的一种退而求其次。这是很关键的问题。

非要说的话，借助蓝筹的护盘，题材股如果能够完成回踩，那么未来的行情中，我们认为优质的品种仍然会扮演足够重要的位置。

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