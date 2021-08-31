所以你说严格管理未成年人游戏我支不支持？当然支持，而且我一直是这么说的，奈何有一些语文是体育老师教出来的人一方面有着巨大的野蛮的表达欲，另一方面受制于受教育程度ta读不懂人家想表达的是什么。





总而言之，现在看，其实是最好的结果。





甚至对于成熟的玩家群体来说，清退一批小学生等同于营造更好的游戏环境。同时对于整个国内的游戏产业来说，严控未成年人的游戏入口，是否会带来未来更多元的游戏内容的开发机会？这都是值得期待的。





当然，效果会如何呢？是否会促进更多的失足少年考入清华北大呢？





我们持保守的态度，毕竟，禁令针对网游，那单机呢？短视频呢？动画片呢？小说呢？连续剧呢？漫画呢？杂志呢？微博呢？微信群聊呢？直接睡觉呢？玩玩具呢？





我不是说政策不好，我坚决支持反沉迷。





但对于公众来说，更多人需要明白的是——成瘾永远不是原因而是结果，国家和社会能做的是扬汤止沸，真正能够釜底抽薪的是家庭。但这样的要求对于某些家长来说，可能过于严苛了。





市场整体这边，继续震荡。已多次分析了当前市场面临的困境，短期来看市场仍难有趋势性上涨或趋势性下跌的情况，整体将继续保持结构性行情。





沪指今天继续再3550压力和3490支撑位之间做了往复，创业板则是在午后回踩颈线支撑后快速反弹。沪指继续在放量，一方面证明了市场没有大的风险，另一方面确实反映了资金的分歧。





今天盘中急跌之后，券商再一次站出来护盘也是展现了支撑力度。但短期看，市场目前仍然是处于基本面弱化下，没有等来政策进一步刺激的空窗阶段，在政策进一步明确发力前，市场维持中性震荡。





中期视角下，经济增速类似2011-2013年或者2018-2019年持续回落的可能不大，A股全年仍处于业绩高增区间。政策进一步发力是时点问题，货币政策方面跟踪是否可能出现二次降准或降息的可能，更为重要的是财政政策需明显发力，地方专项债发行提速、基建项目密集落地将是拐点信号。





从工业企业利润来看，当前我国企业面临着恢复不均衡，企业盈利不平衡的境况，进一步推动了A股的行业分化形势。A股上半年整体营业盈利仍保持较高的增速，但这种增速已开始向正常态恢复，在此情况下选择成长板块的稳增长赛道或将更优。此外，当前经济增长整体承压较大，航运成本的上升对出口企业及国际大宗商品价格带来负面影响，需密切关注8月经济数据，整体来看，当前市场喜忧参半，将继续保持震荡走势。