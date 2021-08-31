隔夜消息面，电子游戏迎来最严监管，挺好，之前《精神鸦片》的问题上我们的观点很明确，必须要行政干预，让游戏厂家严格落实防沉迷。但另一面不可以一定要避免一棍子打死所谓精神鸦片这种说法的出现。





现在看，其实是最好的结果。





整体来看，已多次分析了当前市场面临的困境，短期来看市场仍难有趋势性上涨或趋势性下跌的情况，整体将继续保持结构性行情。





最重要的是，政策进一步明确发力前，市场缺乏大幅度破局的推手。大概率还是震荡。





基本面来看，7月经济数据公布后，市场现颠簸调整，我们认为部分在反应基本面趋弱。短期看，市场目前处于基本面弱化下，没有等来政策进一步刺激的空窗阶段，在政策进一步明确发力前，市场维持中性震荡。





中期视角下，经济增速类似2011-2013年或者2018-2019年持续回落的可能不大，A股全年仍处于业绩高增区间。政策进一步发力是时点问题，货币政策方面跟踪是否可能出现二次降准或降息的可能，更为重要的是财政政策需明显发力，地方专项债发行提速、基建项目密集落地将是拐点信号。





从工业企业利润来看，当前我国企业面临着恢复不均衡，企业盈利不平衡的境况，进一步推动了A股的行业分化形势。A股上半年整体营业盈利仍保持较高的增速，但这种增速已开始向正常态恢复，在此情况下选择成长板块的稳增长赛道或将更优。此外，当前经济增长整体承压较大，航运成本的上升对出口企业及国际大宗商品价格带来负面影响，需密切关注8月经济数据，整体来看，当前市场喜忧参半，将继续保持震荡走势。