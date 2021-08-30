沪指再一次触及下行趋势压力，再一次出现放量的冲高回落。当前位置还有巨大的分歧需要释放。





方向上说，我们认为市场不存在问题，中长期稳中向好是未来A股的大势所趋。但短期而言，几个直观的难题仍然困扰市场。





一方面，还是我们说的7月底以来政策的激荡，需要时间适应。推动共同富裕的大方针已经开始从各个层面落下，反映在刚刚过去的周末，是针对娱乐传媒的重拳出击，以及官方对于医美的整肃开始。





27日 ,国家市场监管总局网站发布关于征求《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》意见的公告。意见稿提及,将重点打击制造“容貌焦虑”、利用广告代言人为医疗美容做推荐等广告乱象。





我们在中央提出共同富裕口号时给大家做过分析。一定要警惕消费主义相关品种的政策风险。以目前传递的政策信号来看，针对贫富差距、针对垄断资本、针对消费主义的重拳会是共同富裕落实中，普通老百姓很可能最容易切身体会的。反馈在资本市场上，这些品种必然在短期过高的估值溢价后迎来资金反攻倒算。





同时，政策的激荡也让资金必须要重新审视未来的投资方向。这也是我们反复提示实业兴邦品种的原因。从这个角度出发，不管是军工，还是工业母机，这些近期火爆的品种，本质都是实业兴邦的炒作延伸。





另一方面，政策的激荡期确实叠加了上一轮题材炒作的高位。这种位置上面的压力，对于一些目前有着基本面支撑的行业同样存在分歧的种子。最典型的就是半导体和新能源。行业依旧火爆，但不论是媒体降温还是龙头的业绩上都开始呈现拐点的味道了。





周末经济日报的这个降温，锂电、半导体的连续降温已经有相当时间。尤其上周宁德时代的中报其实是不及预期的。市场在这个位置有调整需求。但短时间内看风口确实仍然是科技股，这就形成了投资风格上的分歧。所以大家一定切忌追高。回调可以少量参与博弈。





这样一个窗口下，我们再次给大家重申，短期就是一个宽幅震荡窗口，尤其随着周末消息面的剧震，政策余波会导致未来相当长时间内，市场会以震荡消化为主，这个过程中，指数的空间不会太大，尤其考虑到要提防金融风险的情况下，在美股泡沫随时可能被货币紧缩挤爆的背景下，政策不太可能放任A股大涨。





那么大家在操作的过程中，要么选对了大风口，要么就要考虑做好波段操作。





我们一直看多的军工题材早盘再一次领跑，就像上周说的一样——军工不要光看所谓集采对于价格的影响，大家要看到军工最大的风口在于放量。而集采的核心也是放量。所以军工上涨的深层逻辑没有变化。





周末国资云概念出路，我们在长文里面通过三个维度做了详细梳理。早盘新国资云五虎斩获一个20cm，一个10cm涨停，恭喜上车的学员。





最后，市场整体的方向没有问题，短期注意节奏