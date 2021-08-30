周五护盘的品种再一次回落，题材重新崛起。





我们再次给大家重申，短期就是一个宽幅震荡窗口，尤其随着周末消息面的剧震，政策余波会导致未来相当长时间内，市场会以震荡消化为主，这个过程中，指数的空间不会太大，尤其考虑到要提防金融风险的情况下，在美股泡沫随时可能被货币紧缩挤爆的背景下，政策不太可能放任A股大涨。





那么大家在操作的过程中，要么选对了大风口，要么就要考虑做好波段操作。





大风口的操作，也必须要考虑市场对于高位股的耐受度降低的问题。经济日报评A股“有锂便牛”现象：不应忽视估值泡沫风险





加上周末经济日报的这个降温，锂电、半导体的连续降温已经有相当时间。尤其上周宁德时代的中报其实是不及预期的。市场在这个位置有调整需求。但短时间内看风口确实仍然是科技股，这就形成了投资风格上的分歧。所以大家一定切忌追高。回调可以少量参与博弈。





我们一直看多的军工题材早盘再一次领跑，就像上周说的一样——军工不要光看所谓集采对于价格的影响，大家要看到军工最大的风口在于放量。而集采的核心也是放量。所以军工上涨的深层逻辑没有变化。





周末国资云概念出路，我们在长文里面通过三个维度做了详细梳理。早盘新国资云五虎斩获一个20cm，一个10cm涨停，恭喜上车的学员。





最后，市场整体的方向没有问题，短期注意节奏