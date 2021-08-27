隔夜美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅最大。阿富汗局势紧张，喀布尔机场发生连环炸弹袭击，加上有联储局委员发表鹰派言论，投资者忧虑联储局政策可能转变，引发广泛但幅度有限的抛售。标普500指数11个行业指数除房地产指数外均下跌，其中能源指数领跌。昨天欧洲三大股指均下跌，其中德国DAX30指数跌幅最大。数据显示疫情拖累德国消费者信心，加上投资者观望联储局主席鲍威尔在全球央行年会上的演讲。





反观今天A股的表现倒很稳。最近已经完全不看老美的脸色了。A股开始走独立行情。昨天美股新高A股跌，今天是美股下跌A股反弹。





妙！





需要注意的是，A股尽管指数在反弹，但个股层面仍然保持了一贯的高烈度轮动。昨天几乎是全市场唯一坚挺的军工今天走出补跌。反而一直不太受资金青睐的资源类走出反弹。





盘面上，工业母机盘中强势拉升，华东数控一度6连板；国家政策面强调科技创新，工业母机位列首位。直接引爆了市场关注度。





从行业的角度出发，数控机床的应用领域十分广泛，主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面。数控化水平越高，国家整体制造实力水平就越强，根据国家统计局数据，我国数控率从2013年的28.38%提升至2020年的43%，尽管我国机床数控率提升明显，但相较国外发达国家，如德国、日本超过80%的数控率水平，我国数控率仍处于较低水平，未来仍有广阔的提升空间。





此外，机床替换周期一般为10年，2011年为需求最高点，2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。





高端数控机床进口替代，看好行业内优质企业。我国机床市场庞大，2020年国内机床行业需求233亿美元，其中进口机床占比1/3以上，随着国家大力支持工业母机的发展，目前来看，高端数控机床领域可突破空间巨大，而且过去5-10年，国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步，高端数控机床国产化加速，国产品牌逐步形成进口替代。





不过工业母机这块需要注意一点，这些需求并不是TO C的而是TO B，因此真正的需求放量能有多少目前其实不好说，市场对于相关领域的炒作很容易透支预期，盲目追高的风险一定要牢记。





除此之外，锂电池继续分化中上涨。锂矿资源的问题之前讲过，短期增量有限：西澳锂矿伴随产能的不断出清，在产矿山仅剩4座，短期内新增产能有限，供给增量将以建成产能为主。同时，南美盐湖扩产计划推迟以后，虽然未来有一定规模的产能投放，但预计将从2023开始集中释放。此外，国内正在加快锂资源开发节奏，盐湖、锂辉石、锂云母路线百花齐放，产能增速也相对较快，但由于基数较小，整体增量也比较有限。因此整体来看，未来1-2年内全球锂资源供给增幅较小，供给紧张局面已经基本确定，预计2020-2023年全球锂供给分别达到42.7、53.1、68.3、96.8万吨LCE，CAGR达到31.4%。





但需求方面，放量更快。目前全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外，3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。整体来看，锂资源下游需求正在加速释放，行业成长属性也在不断凸显，预计2020-2023年全球锂需求分别达到36.2、50.4、68.4、88.9万吨LCE，CAGR达到34.9%。





供需缺口是市场继续看多锂电池的核心原因。不过目前对于市场来说，风险已经不在于基本面，而是政策层面。高温板块的降温操作总是逃得过初一逃不过十五。所以锂电的机会在调整之后，而不应该盲目追高