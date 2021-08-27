早盘两市低开后震荡走高，继续再密集成交区下方做宽幅震荡。





与此同时板块方面再一次呈现了极端的切换。领跑的军工今天调整，而一直修整的大权重走强。早盘上证50涨逾1%，个股跌多涨少；截至午间收盘，上证指数涨0.49%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.24%。





盘面上，工业母机盘中强势拉升，华东数控一度6连板；国家政策面强调科技创新，工业母机位列首位。直接引爆了市场关注度。





从行业的角度出发，数控机床的应用领域十分广泛，主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备、工业模具等方面。数控化水平越高，国家整体制造实力水平就越强，根据国家统计局数据，我国数控率从2013年的28.38%提升至2020年的43%，尽管我国机床数控率提升明显，但相较国外发达国家，如德国、日本超过80%的数控率水平，我国数控率仍处于较低水平，未来仍有广阔的提升空间。





此外，机床替换周期一般为10年，2011年为需求最高点，2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。





高端数控机床进口替代，看好行业内优质企业。我国机床市场庞大，2020年国内机床行业需求233亿美元，其中进口机床占比1/3以上，随着国家大力支持工业母机的发展，目前来看，高端数控机床领域可突破空间巨大，而且过去5-10年，国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步，高端数控机床国产化加速，国产品牌逐步形成进口替代。





不过工业母机这块需要注意一点，这些需求并不是TO C的而是TO B，因此真正的需求放量能有多少目前其实不好说，市场对于相关领域的炒作很容易透支预期，盲目追高的风险一定要牢记。





除此之外，锂电池板块明显回暖，湘潭电化等多股涨停；汽车整车全线走高，小康股份涨停；磷化工、有色、光伏、氢能源等板块表现活跃；前期强势的煤炭股今日集体回调，国防军工持续下挫，储能、半导体芯片等板块表现低迷。两市半天成交8253亿，外资净买入59.18亿。