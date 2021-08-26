昨天和大家讲了，今天是关键变盘日，市场没有选择向上突破，那么回调就是理所应当了。





技术上的压力是一方面，更重要的是整个8月份都在消化政策上面的余波。这导致了盘面上对于高位股非常的不友好。资金反复横跳，昨天领跑今天领跌基本上成了常态。而我们在8月初的时候说过——这个位置市场为了去消化政策余波选择的宽幅震荡周期可能会进一步拉长。





尤其从这几天看，不管是茅台降价，还是一再对锂电池新能源降温，都证明了这个观点。这个位置追高的性价比很低，赛道的选择很重要，尤其要选择拐点品种。





不过，虽然白酒是万人嫌，我觉得还是提醒大家一句，茅台批价下调了200元可能没有想象中的利空那么大。





近期从企业方面来看，腾讯主动拥抱共同富裕，茅台这边主动降低批价。大龙头越来越讲政治。当然，很多投资者觉得茅台增速也就10%，这直降200之后业绩肯定没法看。不过注意一点降得是零售端不是出厂价，也不是指导价，和利润没啥关系。不过对于其他竞品就比较尴尬了。





但这个位置白酒已经进入合理区间。我并不是说马上就涨，而是需要大家去留意了，至少要留意白酒是否在接下来企稳。因为历次行业大跌事后看都是合理买点，而此次的政策并不比当初的限制三公和塑化剂风波更严重。白酒的连续调整之后再企稳可能就是中期低点了。





军工板块继续上行，船舶和航空龙头领跑，本周提示学员的军工品种今天收获涨停。我们认为军工整体的逻辑没有改变。





第一，降价的底气，或者说动力，还是在于上量。“十四五”期间军工的核心投资逻辑，一直都是装备上量和装备提质带来的投资机会。





第二，什么产品会受影响，什么不会，要具体问题具体分析。军工行业的“倒金字塔结构”短期不会变化，行业里供需紧张、格局较好的，如集成电路、碳纤维预浸料等领域，议价能力较高，短期内降价的可能性较低。





第三，降价有望促进行业整体提质增效，实现院所和民营企业的有机配合，从而提升效率、降低成本。特别地，那些在成本管控等方面具有优势的优质企业，未来有望脱颖而出。