一觉醒来美股又新高了，自从新冠来到地球后，一切都在颠覆性改变。看来连缩绩QE，加息都不能让美股下跌的话。那道指上五万点也就不是梦了。





但A股你大爷仍然是你大爷，昨天提示了技术上进入压力区间，今天果不其然走低。当然，这个走低另一方面是消息面的影响。官媒点名锂电池火热，然后宁德时代在业绩没有超预期的情况下，叠加了高领减持。锂电池今天走出了一波大分化。





咱们说过很多次，接下来的行情，资金对于高位品种的容忍度会继续走低。所以还是要规避高位品种。





另一方面，茅台批价下调了200元。这对于白酒又是心惊肉跳的一天。近期从企业方面来看，腾讯主动拥抱共同富裕，茅台这边主动降低批价。大龙头越来越讲政治。当然，很多投资者觉得茅台增速也就10%，这直降200之后业绩肯定没法看。不过注意一点降得是零售端不是出厂价，和利润没啥关系。不过对于其他竞品就比较尴尬了。





军工板块继续上行，船舶和航空龙头领跑，本周提示学员的军工品种今天收获涨停。我们认为军工整体的逻辑没有改变。





第一，降价的底气，或者说动力，还是在于上量。“十四五”期间军工的核心投资逻辑，一直都是装备上量和装备提质带来的投资机会。





第二，什么产品会受影响，什么不会，要具体问题具体分析。军工行业的“倒金字塔结构”短期不会变化，行业里供需紧张、格局较好的，如集成电路、碳纤维预浸料等领域，议价能力较高，短期内降价的可能性较低。





第三，降价有望促进行业整体提质增效，实现院所和民营企业的有机配合，从而提升效率、降低成本。特别地，那些在成本管控等方面具有优势的优质企业，未来有望脱颖而出。