之前强调过当前市场整体保持震荡走势，宽幅震荡。从最近一段时间的复盘来看，市场也比较好的印证了我们的判断。技术上沪指明天的走势很关键，如果能够放量上攻，就能够突破高点以来的趋势线压力。创业板目前没什么好说的，3400点以下没什么技术压力。





目前而言，我们认为市场如果说面临着压力，那么可见的压力也就是三方面：





一是经济增长动力；二是流动性；三是政策





但实际上这三个层面又是相辅相成的，之前在6月份经济数据出来的时候就给大家分析过，国内制造业实际上享受了的全球疫情的红利，当然，这个前提是国家和群众为了国内的疫情归零都做出了巨大的牺牲和努力。





但这样的红利无法持久。虽然印度变异带来了全球疫情的抬头，但全面的经济复苏之下，国内的出口已经到了瓶颈。而房住不炒和地方财政又在抑制投资，所以很重要的接下来的关键就是消费能否提振。





从这个角度出发，近期国家针对垄断资本和K12教育的出手，当然是为了减轻生育焦虑，但同时也不单独是为了生育。从减轻大众的教育、住房负担，最先受到提振的一定是消费需求。





同时，7月底国内超预期降准。近期央行也一再表态，我们认为货币政策已经进入一个宽松通道。所以下半年经济方面的不确定，会导致政策层面更加宽松。整体而言，对于市场的中期方向，不存在大的分歧。





但短期因为各种政策的余波，震荡是一定会有的。这几天军工的政策分歧很大。市场也出现了板块的分化。





但我觉得大家不要忽视一点，陆总装的文件里面仍然明确了陆军装备需求放量的信号。





对于国内得军工行业而言，先进武器的大批量采购在我军历史上尚属首次，在大批量采购形式下，会研制和会生产是两个概念，我国部分军工企业已经习惯了“小步快跑”、“小批量”、“作坊式”的生产模式，如何适应大批量、持续性的生产是一个很现实的问题。





当前各种关键武器装备的井喷可以表明“设计关”、“研制关”已被攻克，但是持续开展工艺优化、缩短生产时间、提升生产规范性、保证产品质量稳定性、促进生产过程人、机、料、法、环等各要素的优化配置等等“工艺关”还是一个非常重要的课题，也是大批量采购需要重点解决的问题，大批量采购需要向管理要效益。





所以，实际上管理能力突出的军工企业，尤其在接下来采购放量的背景下，规模效应下尽管存在降价预期，但利润未必会真的受到影响。





这也是为什么这几天军工在短线调整之后快速反弹的原因。整体来说，我们认为军工的故事是没有讲完的。