之前强调过当前市场整体保持震荡走势，宽幅震荡。从最近一段时间的复盘来看，市场也比较好的印证了我们的判断。目前而言，我们认为市场面临着三方面的困扰，





一是经济增长动力；





二是流动性；





三是政策





任何一点出现变化都有可能对市场带来情绪上的波动。上周市场则受到了经济增长动力及流动性两方面的扰动，整体呈调整走势。





不过从当前形势来看，这种扰动更多的趋于短期影响，还未出现实质性的边际变化；此外上周如恒瑞医药中报业绩不及预期，引发市场对龙头白马股中报业绩的担忧，导致板块出现波动。而本周又因为军工的一系列政策过度反应，导致了再一次调整。





我们认为当前市场还是存在分歧需要去消化，仍将继续保持震荡走势，板块轮动也相对较快，在此情况下，适当坚守或是更佳的选择，继续保持对高景气成长股关注。我们认为军工板块仍然可以被归为当前基本面条件下的成长股范畴。





只不过在陆总装的文件之后，市场对于可替代性较强的上游品种，会存在较大的分歧。但拥有核心竞争力的个股仍然是比较好的选择。像今天船舶类再一次启动，也是很好的证明。





早盘白酒领跑，市场继续宽幅震荡中反复横跳。操作切忌追高，把握住主线不动摇