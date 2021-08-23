今天比较有意思的医药股，仿制药除了周末爆了利空的华北制药，基本上都在涨，我看不少人说华北制药这一招悔单，是因为带量采购压榨了企业利润，“不愿做奴隶的企业开始站起来了”。





真的，笑了。这都不能说是屁股歪了，这是被人家卖了帮人家数钱的那种。





咱分析上市公司，至少查阅一下公开资料，然后再分析。不能开局一张嘴，横竖都靠编吧。





山东总共中标也就2500万粒，0.27元一粒。总计也就600多万。就算是亏本做，能亏多少钱？





这家公司怎么着一年营收也要百亿左右。何必为了一点小钱跳出来第一个去担着个这么大的锅？





但凡看过中国上市药企的财报，就知道这帮国内药企业，大多的经营理念其实很有问题，基本上都是重销售轻研发，靠仿制药打天下。你们说集采压缩了利润，影响研发。集采前呢？如果我没记错。这家公司几年前大概是年销售80-90亿的水平，销售费用20几亿，研发费用2-3亿的水平吧。跟海外那些药企，20%左右甚至30%的的研发投入相比，国内很多药企真就不是一个类型的企业。基本上就是不研发，然后在销售上下功夫。而且就如前面说的，这种公司人家有钱也不会做研发。





再者，有某个机构曾经出过某个公司的研报。说的是那公司未来会参加某个产品的集采，参考以往的降价幅度，以及其他投标企业的意愿，集采中标后毛利率可能会从80%降到30%。你说赔本做善事，你自己信吗？





低于成本投标，他财务帐怎么做，审计怎么审，股东怎么看。而且他低价中标有任何意义吗？有这钱还不如捐给灾区，还能落个好名声。所以这家公司没供上货，大概率不是价格的问题。





医疗这块是压在居民消费头上的一座大山，和住房以及教育有的一拼。boss们讲共同富裕，一定是要移山填海的，我还是那句话，很多人对于国内产业的分析完全构建在西方的话语体系上。过去我们为了发展要优先效率，但现在这个时间点，到底姓资姓社的问题很重要了。





况且还是个国企，亲儿子能为了钱的事情掀桌子？你以为所有企业都是双汇呢？





周末外围市场表现还是不错的，纳斯达克涨超1%，A50期指也涨1%。上周五上证指数探底回升也打好了情绪上的基础。





上周五的收评给大家说了，沪指已经回踩了3400的支撑，而创业板也达到了颈线位，这个位置非常尴尬，可进可退，但如果不走出反弹，一旦向下，就是击穿颈线位，调整的周期就会被进一步拉长。所以我们认为市场本身最佳的策略就是在当前位置酝酿反弹。而周末的消息面也比较配合。





中信唱多白酒，格力的业绩又大超预期。本周是中报的收官周。很多丑媳妇要出来见公婆了。但这也意味着靴子最终落地，很多品种要起飞。





早盘军工股领跑盘面，午后也继续起飞，不枉我们连续喊多了一个月。





军工的逻辑很简单——过去几年军工炒作更多的是事件驱动，或者资产注入这种不可泛用的利好。





而今年以来，军工的核心逻辑变成了业绩驱动。上周16家军工行业上市公司披露半年报，业绩呈现高增长，印证行业高景气。16家军工上市公司中，2021H1营收增速中位数为36.37%，归母净利润增速中位数为43.27%，营业收入的较快增长体现了军工行业高景气，归母净利润相对营业收入更快的增速体现了军工行业规模效应。





中国经济崛起必须要更强大的军事实力来保驾护航，而周边的各种摩擦也就意味着军工会持续赢得消息刺激。





这些因素都意味着军工的龙头进入一个孵化期。





眼下的涨幅仅仅是刚开始。



