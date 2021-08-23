周末外围市场表现还是不错的，纳斯达克涨超1%，A50期指也涨1%。上周五上证指数探底回升也打好了情绪上的基础。





上周五的收评给大家说了，沪指已经回踩了3400的支撑，而创业板也达到了颈线位，这个位置非常尴尬，可进可退，但如果不走出反弹，一旦向下，就是击穿颈线位，调整的周期就会被进一步拉长。所以我们认为市场本身最佳的策略就是在当前位置酝酿反弹。而周末的消息面也比较配合。





中信唱多白酒，格力的业绩又大超预期。本周是中报的收官周。很多丑媳妇要出来见公婆了。但这也意味着靴子最终落地，很多品种要起飞。





早盘军工股领跑盘面，不枉我们连续喊多了一个月。





军工的逻辑很简单——过去几年军工炒作更多的是事件驱动，或者资产注入这种不可泛用的利好。





而今年以来，军工的核心逻辑变成了业绩驱动。上周16家军工行业上市公司披露半年报，业绩呈现高增长，印证行业高景气。16家军工上市公司中，2021H1营收增速中位数为36.37%，归母净利润增速中位数为43.27%，营业收入的较快增长体现了军工行业高景气，归母净利润相对营业收入更快的增速体现了军工行业规模效应。





中国经济崛起必须要更强大的军事实力来保驾护航，而周边的各种摩擦也就意味着军工会持续赢得消息刺激。





这些因素都意味着军工的龙头进入一个孵化期。





眼下的涨幅仅仅是刚开始。