沪指回踩3400支撑，创业板回踩颈线位，周五的调整堪称惨烈。沪指一度跌幅超过2%。





隔夜消息面的利空比较多，从板块来说，领跌的白酒显然还是受到一则隔夜消息的影响。有消息称，市场监督管理总局价监竞争局发布《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。市场上流传的通知截图显示，“为贯彻落实党中央、国务院领导通知批示精神，做好白酒市场监管工作，我局拟于8月20日上午召开座谈会。”





市场对于座谈会的担忧，是要管控价格。这个对白酒板块是迎头痛击。之前咱们说了白酒最重要的是酒价不能跌。这个时候的这个风声，影响就非常微妙。





不过我们从多方核实该会议属实，会议内容并不是打压白酒企业，而主要是针对的是资本围猎酱酒，已及茅台酒价高涨如何控制的问题。





不过说实话，看看个股，反而是二三线酒跌得比较多，茅台今天一个低开之后基本上就横盘了。政策后续如何发酵我们要继续观望，但如果保持目前的市场格局不变，我们还是之前的观点，茅台已经回归合理价格——当然，这是要保证茅台酒价格不变的基础上。





白酒作为核心资产的下跌，带动了同样的大消费。而这其中另一个重要的影响因素，就是北上资金的连续大幅度撤离。尤其今天净卖出达到百亿级别。这不是一个白酒的风声能够决定的，本周单周的流出也是比较可观的。我们认为这种表现的唯一解释，是我们共同富裕的政策被外资误读了。





这就是我之前讲过的“政策的余波”，尤其在K12教育整顿之后的这个表态。非要说的话我觉得就两点。





第一，这条路是我们发展的必然方向，尤其在看到西方发展的诸多问题后，更不可能走老路。





第二，资本对于意识形态的对抗还是非常敏感的。但资本都是逐利的。





共同富裕并不是抛弃市场化。对于中国和世界来说，这都是没有人涉足过的道路。从个人的浅见，未来一定是打破地产、金融、教育、互联网等垄断行业的利润。增加居民可支配收入，自下而上的重新激发经济活力。而政府投资会可见的向制造业、硬科技等实业兴邦的领域倾斜。





这个过程当然会有阵痛，会带来熟悉了西方游戏模式的资本的不适应。但百年未有之大变局，既是百年未有之大机遇。中国仍然是世界最大的市场，同样是目前增速最快的主要经济体。看清这一大趋势才最重要。





所以短时间外资的震动，和市场的波动并不重要，只要中国的增长扔在，这些离场的家伙最终也只能嘴上mmp，心里笑嘻嘻的再回来。





但在当前这个趋势下，我么还是要提醒大家，一定要对消费主义带动下的所谓热点有警惕，比如医美，比如奢侈品。同时要对能够明显抑制消费的产业警惕，比如地产，比如K12教育，比如一些依赖垄断而非创造价值而聚集财富的互联网企业。这些和共同富裕是存在天然相悖的





中国正在进入一个向左转的时间窗口，这个政策的风向对于市场的影响将是未来长期进行投资的重要背景。





而短期来说，大家要注意一点——创业板的点位已经回到颈线位了，如果这个位置进一步向下击穿，就是破位的头部形态。调整周期就要拉长。最合适的状态，是周末出台一些利好的政策解读，带领市场在当前位置企稳。寻求反击。





这几天市场跌下来，金融股开始发力护盘，但是实际上影响比较有限。





另外早盘强势的就是中国电信，其实没什么可说的，今天的涨幅是在估值上追平了联通，后面还有多少空间就是个问题。不过大概率不会太难看，毕竟这是给回归A股的中字头探路的，不能太差，所以这个上涨是带有政治任务的。