市场继续调整，隔夜的利空有点多。





一个是要开白酒市场秩序的会议，恐怕是要管控价格。这个对白酒板块是迎头痛击。之前咱们说了白酒最重要的是酒价不能跌。这个时候的这个风声，影响就非常微妙，要重点观察。





早盘看，最重要的信号，是外资的连续三天流出，早盘流出超过60亿，这几天不论市场怎么表现，外资都在涌出。唯一能够解释的，就是我们共同富裕的政策被外资误读了。周末且看会不会有说明性的发布会召开吧。





这个趋势下，我么还是要提醒大家，一定要对消费主义带动下的所谓热点有警惕，比如医美，比如奢侈品。同时要对能够明显抑制消费的产业警惕，比如地产，比如K12教育。这些和共同富裕是存在天然相悖的





政策的预期下资金会对这些行业非常谨慎。





虽然说跌下来不全是坏事，但是注意一点——创业板的点位已经回到颈线位了，如果这个位置进一步向下击穿，就是破位的头部形态。调整周期就要拉长。最合适的状态，是周末出台一些利好的政策解读，带领市场在当前位置企稳。寻求反击。





这几天市场跌下来，金融股开始发力护盘，但是实际上影响比较有限。





另外早盘强势的就是中国电信，其实没什么可说的，估值相比于联通还有空间，尤其这是给回归A股的国企探路的，不能太差，所以这个上涨是带有政治任务的。