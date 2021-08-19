主线行情后中短期内多出现风格扩散的市场特征，原因是资金腾挪的节奏，扩散方向主要集中在余温犹存的旧方向和方兴未艾的新方向中。





复盘来看2018年来的6次主线行情结束后均出现了1-2个月的风格扩散，我们认为本轮大概率也将如此。





其一，资金腾挪的节奏是主线行情结束后出现风格扩散的主要原因，前期强势的主线集聚了大量主流资金，行情结束后中短期内主流资金难以快速腾挪，故市场易形成主线不明确的风格扩散。这在基金仓位中可见一斑，每次主线行情过程中基金仓位将上行，到主线行情尾部时仓位多处阶段高位，短期需要时间腾挪。





其二，扩散方向均可分为两类：





1）余温犹存的旧方向：驱动力源于事件或政策催化、高景气或景气预期，且在主线行情结束前就已经开始上涨，在主线行情结束后估值景气的相对优势凸显从而迅速获得资金青睐并迎来加速上涨；





2）方兴未艾的新方向：驱动力主要来源于高景气或景气预期，且在主线行情结束一段时间后才出现足够的驱动力而被市场所认可。





本轮风格扩散仍从新旧两个方向寻找机会，旧方向关注新能源上游补涨、氢能、周期、军工，新方向关注政策催化的体育、旅游及新旧基建。我们预计后续市场将出现1-2个月的风格扩散特征。新旧角度寻找配置方向：





1）旧方向上，在热门方向内，仍可细挖市场关注度低，有望补涨的新能源相关板块，纵向关注上游相关的有色、电力设备，横向关注氢能、燃料电池。同时在新能源以外，仍存高景气，但涨幅有限板块，如周期中的石化、建材以及国防军工。





2）新方向上，从上层产业政策及宏观经济政策出发，近日教育双减政策利好素质教育相关方向，同时因双减政策所释放的课外时间去向导向体育、旅游、酒店等方向；政治局会议表态专项债加快发行，提升市场对下半年基建投资增速上行预期，可关注新旧基建相关方向。