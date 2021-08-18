市场在昨天的乌龙恐慌之后展开反弹。但是整体的情绪比较差。应该从两方面理解。





第一，当前点位就是在酝酿分歧和变盘。因此资金还是以调仓为主。





第二，昨天中央财经委员会第十次会议：促进共同富裕 以经济高质量发展化解系统性金融风险的表态，进一步强化了市场在对7月以来政策微调带来的预期波动的影响。





市场方面的内容说了很多，说重点讲一讲隔夜的消息面因素。





这是非常重要的政策表态，不要忽视。这意味着7月底以来对于垄断资本越来越严苛的行政干预并不是针对某一特定行业的特殊事件，而很可能是整个中国经济发展的一次方向性的微调





这意味着，我们开始结束以效率主导的“让少数人先富起来”的阶段，转而进入公平主导的“实现共同富裕”的阶段了





既要保证市场化经济又要实现共同富裕，既要强化底线又要严防某些领域的调控引发次生金融风险





意味着针对垄断资本和房地产的调控还是会继续，但个人理解——近期包括恒大的一系列事件开始标志着房地产的局部调控可能有“过度”了，会有纠偏，但整体的方向不会改变。目前对于共同富裕的理解，还是提升民间的购买力，提高居民可支配收入





从这个角度出发，意味着消费对应的行业，和一些过去被地产经济等畸形产业（如K12教育）压制的领域会迎来更大的机会。注意新的产业机会，同时警惕消费主义（细品奶粉问题上的官媒表态）





提高监管数字化智能化水平，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，加快重点领域改革，做好金融市场舆情引导。要加强金融法治和基础设施建设，深化信用体系建设，发挥信用在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的基础作用





这是针对金融领域的表态，第一，金融IT的升级仍然是大方向，这个没什么太具体的政策和数字，所以顶多短期刺激。





第二，近期舆论和部分官媒对于资本市场的频繁吹风可能确实是在试水，后面目测这种操作可能会更多。考虑到部分媒体的专业性，只能再一次提示大家——市场接下来对于高热品种的容忍度会呈现指数级的下跌。一定不要盲目的高位赌命