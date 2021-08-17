



消息面被一条所谓利空刷屏：“台湾有3万美国驻军”。





北京时间2021年8月17日，美国国会参议院的共和党资深参议员约翰·科尼，发布了一则贴文，其中透露了一组关于美国在亚洲和欧洲一些国家和地区的驻军数据。





约翰·科尼刚发完这个帖子，立刻有人指出，他错把中美建交前的美军驻台情况当成了今天的数字，这哥们可能和睡王一样是老糊涂了。





但私以为，不能简单地理解这篇漏洞百出的帖子。这个约翰·科尼可不是一般的美国参议员，他不仅曾经担任过美国共和党在国会参议院的党鞭一职，更为重要的是，他目前还是国会参议院情报委员会的重要成员之一。





这个身份的政要释放这样一条充满争议性的信息，并且迟迟未删除，极有可能是在试探我们对于美军驻台这一问题的反应。





所以国内也快速做出“反馈”——8月17日，中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练





现在双方都在试探底线，尤其在阿富汗撤军这个敏感的时间点。其实美军撤出阿富汗最慌的人是谁？是湾湾。





国家统一对于我们来说是底线问题。不过说动手大概率还是不会，美国希望我们主动动手，留下人道主义层面的把柄，然后自己以局外人的身份发动全世界的小弟对华孤立，通过金融制裁打断中国的崛起之路——一如克里米亚问题之后的俄罗斯。





我们要做的是明确底线的同时加速国内的经济和军事发展。





就如同辱法的段子一样





“来自科西嘉的怪物在儒安港登陆。”

“不可明说的吃人魔王向格腊斯逼近。”

“卑鄙无耻的窃国大盗进入格尔勒诺布尔。”

“拿破仑·波拿巴占领里昂。”

“拿破仑将军接近枫丹白露。”

“至高无上的皇帝陛下于今日抵达自己忠实的巴黎。"





其实对于整体市场的情绪，我觉得一个重要的信号可以参考，就是在内资恐慌的背景下，外资疯狂扫了50亿。极大概率就是假摔了。





这一轮调整其实很好的完成了对于近期市场分歧的盖棺定论。由于在高位的分歧品种会在之后迎来加速，而已经在合理价格区间的蓝筹，进一步拥抱价值。当然，蓝筹这个位置不一定很快涨起来，但继续下行的空间已经不大了。资金开始在震荡横盘中选择调仓的动作。





必须要注意这个过程不是一蹴而就的，所以高位股和低位蓝筹都会有反复的拉锯。但作为投资者来说，大家同样不要忽视这个时间窗口的意义。