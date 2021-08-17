7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，较上月回落1.9个百分点；社会消费品零售总额同比增长8.5%，较上月回落3.6个百分点。1-7月，全国固定资产投资同比增长10.3%，较上月回落2.3个百分点。





近期的经济数据包括社融的大幅不及预期，都开始显露出之前我们的猜测——在海外订单进入高点之后，随着房住不炒的继续推进，经济增速会不可避免的遇到压力，并且这种压力会在接下来的下半年持续出现。从政策层面上来说，这种压力会最终演化成为两个看点。





第一，就是全面的宽松会不会出现。毕竟7月底全面降准已经实现了超预期落地。但社融仍然不及预期，后续是否会继续动用货币政策来提振经济活性。在之前美国的一系列款政政策的窗口中，我们一直在保持货币政策的克制。这种克制实际上给自己赢得了极大地政策回旋的空间，而随着国内的经济开始呈现增长压力。货币政策的空间就至关重要了。





8月16日央行MLF小幅缩量续作表明了政策对增长的呵护态度，流动性合理充裕仍然未变，后续走向尤其是会不会进行二次降准值得关注。





第二，是消费层面的刺激政策以及政府专项债发行进度。下半年稳增长的压力较上半年已有明显增加，后续重点关注政策稳增长情况。基建投资能否恢复到上半年增速依赖于地方政府专项债发行进度，而近期专项债发行明显提速，后续能否支撑基建投资增速回暖需要密切关注。





而回到目前的市场，其实也就对应了近期蓝筹股反复的异动。这一轮调整之后，大量蓝筹重新回归合理价格区间。这个位置不一定很快涨起来，但继续下行的空间已经不大了。资金开始在震荡横盘中选择调仓的动作。





必须要注意这个过程不是一蹴而就的，所以高位股和低位蓝筹都会有反复的拉锯。但作为投资者来说，大家同样不要忽视这个时间窗口的意义。