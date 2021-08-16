



最新观A股冲高回落，基本验证了逢高控仓的判断，对于可能出现的二次下探，投资者还是需要做好防范，并不是说当前位置有多大的指数调整空间，而是对于高位品种的个股层面的下跌，一旦开启，短时间的烈度会极高。





上周提示大家要注意高低品种的再一次切换。目前看，创业板已经先于主板市场下跌，基本是连续8连跌，尤其是上周五的冲高回落，更是显示出投资者的谨慎情绪，不过目前创业板市场在连续下跌之后，已经出现超跌的情况，同时以赛道品种的情绪惯性而言，大概率还会有一个高位反复的过程。但这就属于是有命看没命花的钱了。





高位收缩了仓位的投资者，不必在此对创业板过分恐慌。但整体而言，我们还是倾向于做好调仓操作。





周末一堆高位减持公告，加上本周是解禁大周，信号还是很明确的；





有些赛道股还在加速冲顶，看戏就好；永福股份带了一个不好的头，一天20%的跌幅，高位下来两天基本上就是腰斩





所谓盈亏同源，快速拉升的个股确实有机会带来短线利润的快速增长，但是，运气不好接了最后一棒（突然的利空），那被割韭菜就是分分钟的事情；





尤其我觉得大家要注意宁德的定增。这里面的信号非常值得玩味。目前整个业内对于宁德时代的高位定增也有很大的分歧。最高估值进行再融资，有多少部分是看好行业未来，有多少是为了卖个好价钱的竭泽而渔？





目前确定性的事实是，大量龙头的扩产已经成为整个锂电的既定事实，这些扩产的产能落地大约都会在两到三年之后，而一旦进入投产阶段，锂电池是否会快速进入一轮如同当年光伏一样的产能过剩，这是非常需要警惕的问题。





当然，中国要改变一次能源结构和弯道超车，选择全电动有自身的立场。同时同样面临过剩，宁德时代这样的巨头可以通过耗死竞争对手来成为最后的赢家。但是投资者毕竟不是企业，等人家赢麻了的时候，咱们账户上草都两米高了。所以这种预期的分歧只要出现，必然不会等待两年后再跌。所以以媒体阐述氢能源重复投资为标志，整个板块的分歧也在加剧。





高位票拉升是为了出货，调整也是为了出货，涨高了风险就来了，一窝蜂抱团做多，也会一窝蜂做空；





所以越到这个时候，越要注意高位风险。与之对应，我们认为不少前期被市场嫌弃的核心资产，再一次回归到合理的价格，反而可以作为后续大家重点关注的调仓方向。