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做好调仓

(2021-08-16 12:00:38)
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市场继续横盘，但上周我们提示的一些问题开始出现。高高在上的赛道股，需要谨慎，一堆高位减持公告，信号还是很明确的；

有些赛道股还在加速冲顶，看戏就好；永福股份带了一个不好的头，一天20厘米的跌幅，两天就直接腰斩

所谓盈亏同源，快速拉升的个股确实有机会带来短线利润的快速增长，但是，运气不好接了最后一棒（突然的利空），那被割韭菜就是分分钟的事情；

这两周解禁和减持的规模都很大，尤其针对很多高热的品种，这里面的信号非常值得玩味。包括整个业内对于宁德时代的高位定增也有很大的分歧。最高估值进行再融资，有多少部分是看好行业未来，有多少是为了卖个好价钱的竭泽而渔？

目前我们看到的，大量龙头的扩产已经成为整个锂电的既定事实，这些扩产的产能落地大约都会在两到三年之后，而一旦进入投产阶段，锂电池是否会快速进入一轮如同当年光伏一样的产能过剩，这是非常需要警惕的问题。

当然，同样面临过剩，宁德时代这样的巨头可以通过耗死竞争对手来成为最后的赢家。但是投资者毕竟不是企业，等人家赢麻了的时候，咱们账户上草都两米高了。所以这种预期的分歧只要出现，必然不会等待两年后再跌。

高位票拉升是为了出货，调整也是为了出货，涨高了风险就来了，一窝蜂抱团做多，也会一窝蜂做空；

所以越到这个时候，越要注意高位风险。与之对应，我们认为不少前期被市场嫌弃的核心资产，再一次回归到合理的价格，反而可以作为后续大家重点关注的调仓方向。

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