半导体芯片股临近尾盘持续杀跌，紫光股份跌停，复旦微电、安克创新跌超9%，兆易创新、立昂微、芯原股份、富满电子、澜起科技跌逾7%





市场对于高位股的容忍度越来越低，这也是7月底一系列政策余波的影响，所以当前位置的重点就是板块切换，我们说要找业绩拐点的品种也是这个原因。而市场完成高低切换前，免不了还是要反复的震荡。这个过程中，芯片后面会有反复，但整体而言一切高位股已经不适宜追高。





这个道理同样适用于锂电池。





2021年8月12日，CATL发布公告拟定增募集资金不超582亿元，用于项目扩产、项目研发及补充流动资金。





巨额定增之下，直接反应就是两件事儿：1，市场要承压了？2，锂电又要疯了！但我觉得都不太对。





其实历史上不乏各种压垮行情的融资再融资操作，比如当年的神仙石油，比如中国平安的定增，还有农业银行上市等等，不过这些大额融资，很大程度上的特征集中在一是传统行业，二是已经有了稳定的市场结构和业务模式。甚至从这个角度出发，电信的回归也大抵如此。市场很难从这些巨头的融资再融资操作中看到新的增长点，对于产业而言，更是大鱼吃小鱼，同质化严重，没有正向的产业链作用。





于是，往往是开局即高点





不过目前看宁德600亿定增还是有不同，一方面是本身处于一个新兴的风口行业中，大家都在做大蛋糕，并不像传统行业那样的空间已经定型。最后大家只剩下砸钱内卷。另一方面锂电目前的供不应求也激发了市场的巨大想象空间。





新能源本身就是一个从0到1的起步时代，中国几乎全产业链领先，宁德充当的是乘风破浪的头羊角色。但需要注意一点，目前锂电池已经出现了局部的产能过剩，宁德时代的再融资，对于其下游是利好，但对于友商而言，会是巨大的冲击。但对于目前已经供不应求的上游产业链，会在预期上形成火上浇油。尽管再融资项目的落地要是几年之后了，但至少目前的炒作上是会添一把柴的。





不过从目前整体的市场氛围来看，这一把柴已经不算是雪中送炭，而是火上浇油。实际上今天市场锂电池层面对于龙头的巨额定增反馈也比较冷清。资金表现的非常冷静。结合着近期消息层面的变化，我认为这个位置对于科技股而言，趋势上还是可以继续看多，但是一定要主意好节奏。要随时做好止盈的策略了。