市场继续震荡，符合之前的判断。短期还是要继续震荡，来消化七月末以来的政策余波，至少目前几轮政策下来，市场对于未来的预期是没有从分歧向统一的。所以大概率以震荡来消化。但同时要注意到成交量进修维持万亿级别。这意味着整个市场层面的人气非常旺盛。这两个因素的叠加就会导致盘面仍然将大量的涌现强势的题材，但与此同时也会呈现更加频繁的板块轮动。





比较典型的例子，就是近期地产和银行的反弹。其实对于房地产的观点我们在昨天的文章里面也讲了——房住不炒的政策环境不变，那么就没什么大的机会。





目前市场有观点认为此轮地产板块的上涨源于土地出让政策修改的预期，土地溢价上限下调会极大地改善房企的经营情况。同时以连续性等政策的形容词来判断对于地产的调控可能会有局部的纠偏。但我们的判断不改，还是继续维持没有大行情的判断。此轮房地产和银行板块的反弹更多受市盈率和股息率因子超卖下的交易因素驱动。





目前高股息和低市盈率因子的风险溢价处于历史高位，这意味着高股息率、低市盈率的风格已经显著超卖，性价比非常高。房地产和银行作为高股息、低市盈率风格的最佳行业映射，近期的反弹一定意义上可以解释为因子超卖的修正。





但与此同时，从净息差和地产调控的持续发力来看年内银行和地产的基本面难言趋势性改善。因此只能是看反弹的走法。从历史上看，历次蓝筹价值风格持续跑赢往往发生在利率上行周期。





所以——后续如果银行地产板块能够由低位反弹转化为趋势性反转，可能需要利率持续向上的配合。但就目前而言，宽松是大势所趋，并没有这种可能。





比较值得注意的一点，昨天公布的7月社融数据大幅不及预期。





最简单的解释，就是地产调控对于融资出现了明显的抑制。后期如果管理层想要在房住不炒的大背景下提振融资意愿和经济活力。那么消费这驾马车就必须要跑起来，而且是快速跑起来。这或许意味着更多的利好政策会在不久的将来纷至沓来。





不过有一个值得注意的信号：





如果平时遇到这种大幅度不及预期的情况必然先跌为敬，但A股是一个神奇的地方：心情好的时候——经济数据好，那就是利好；经济数据不好，证明接下来会有政策利好。。。心情不好的时候——经济数据好，那是利好兑现是利空；经济数据不好，那就是真的不好





由此可见，市场整体的情绪还是非常积极，所以不需要为中期的方向担忧