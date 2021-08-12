市场继续震荡，符合之前的判断。





昨天收盘后最大的消息是7月社融数据的不及预期。





7月社融新增1.06万亿元，低于市场预期（Wind预测平均值1.53万亿元），同时更是远低于官方的1.7万亿的预期值。余额同比增速从上月的11.0%下降到本月的10.7%。一般而言社融的大幅度减弱本身就是宣告着经济活动的减弱。企业对于未来经济增速预期的弱化导致贷款意愿的降低。亦或者在经济活动趋弱的背景下，银行本身对于放贷的意愿也在削弱。





毕竟真正缺钱的都是经营有一定压力的公司。经济活跃度的下移会造成坏账风险的提高。而经营比较好的公司又不缺钱。所以一边是不愿意放贷，一边是不敢借贷。社融自然就会大级别的缩水。





但需要注意的是6月底刚刚进行了万亿级别的全面降准的投放。那么流动性去哪了呢？





7月社融同比少增6328亿元，其中居民贷款同比少增3519亿元，表外融资同比多减1389亿元。居民贷款增长较弱有两方面因素。





我们认为关键是个人住房贷款额度收紧。年初房贷集中度新规发布，银行需要管控涉房贷款占总贷款的比例。从二季度开始个人房贷额度出现明显供不应求。相应地今年房贷利率逐月上升，居民中长期贷款占总贷款的比例进入平台期。





说白了房住不炒开始切实的从金融数据层面得到反馈。由此大家能够看到近期一系列政策的端倪——对于房地产提出了连贯性的政策要求。而对于消费领域则开始通过双减等一系列政策激活居民消费的意愿。未来看，消费方面的重要性很可能会进一步凸显，这对于投资而言，会是一个重要的参考。





比较有意思的事市场本身。一般社融数据出现大级别的不及预期，市场一定是先跌为敬。但从今天的走势来看，整体行情维持了比较稳定的情绪证明目前整个市场的人气确实是高涨，已经到了能够丧事喜办的阶段了。





A股就是这么个有意思的地方：心情好的时候——经济数据好，那就是利好；经济数据不好，证明接下来会有政策利好。。。心情不好的时候——经济数据好，那是利好兑现是利空；经济数据不好，那就是真的不好





由此可见，市场整体的情绪还是非常积极，所以不需要为中期的方向担忧，短期继续看震荡