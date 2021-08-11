今日两市分化，沪指在金融、地产等蓝筹的带动下保持在平盘线上方，创业板指则进入回落状态；市场题材分化，个股涨多跌少；截至收盘，上证指数涨0.08，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.91%。





整体市场维持了高人气下的震荡格局，这个不想再反复讲了——短期最重要的是要消化7月末以来的政策余波。尤其反复的拉扯下市场对于接下来的政策预期是存在分歧的。所以当前维持难免要有反复震荡。但震荡不等于人气减弱，从成交上看，两市全天成交12826亿，为连续第16个交易日突破1万亿元。整体市场的交投情绪很好。





而指数震荡，人气旺盛的这种错位，最终就会形成题材上的反复轮动和大幅的涨跌。





盘面上，昨日盐湖提锂龙头盐湖股份跌超8%，储能概念延续昨日强势上演涨停潮，近20股涨停，午后稀土板块持续拉升，氢燃料电池板块走强，多股涨停！煤炭股反复活跃；医美、鸿蒙概念持续低迷。





早盘地产领跑，但午后基本上都出现了回落。地产的问题我们在午评中说了。仍然是超跌反弹。毕竟尽管有着对于政策连贯性的政策说法，但房住不炒仍然是大势所趋。





从数据上看也是。7月百强房企全口径销售金额单月同比下降7.6%，销售增速年内首度转负。普遍预计下半年市场销售动能将进一步下滑，同时利润率也将持续承压，规模房企将在维持销售周转同时积极拓展自身能力圈，以巩固自身开发业务并寻找利润的第二增长点；对于实力较弱的中小民营房企，谋求转型成为其新的发展方向。





政策上尽管从土地供应的角度已经开始进行回转——天津延长部分土地的出让时间，深圳中止了部分集中出让土地的挂牌，第二次集中供地具体规则面临调整。但我们认为这种调整，出发点一定是保证地产的整体稳定，但这个出发点，是构建于第一次集中供地，部分城市土地成交溢价率偏高，竞争过于激烈的背景下。本质上还是在进一步的降温。





从二级市场的表现看其实也是如此。2021年初至今，A股市场已经出现了明显的低市盈率陷阱现象，集中在500亿以上市值的市盈率最低的20家公司，今年以来平均涨跌幅却只有-7.7%，出现严重低估值陷阱。而这一情况实际从去年已经开始出现：2020年这一低市盈率20大个股平均涨幅-11.4%。





而这些所谓的低市盈率品种，则都是在房住不炒的政策基调下，受到政策抑制的传统行业——以房地产、银行、建筑材料、建筑装饰为主的传统价值股逐渐被市场抛弃。





所以，我们认为只要房住不炒没有改变，那么整体的地产和高度相关的产业链品种，就不存在大幅度单边走强的可能，短期的超跌反弹，在缺少持续性逻辑支撑的前提下，参与价值非常有限。





比较有意思的是储能，午后储能全面爆发，超过20只个股涨停。这个题材我们在碳中和的时候讲过，其实逻辑很简单，碳中和就要发展清洁能源，清洁能源的发电峰谷和一般城市的用电峰谷是有错位的，所以一定要大力发展储能。这个逻辑没问题，不过这个位置储能的再度强势爆发，极大概率还是受益于市场的前轮动，同时得益于政策层面的利好支持。





其实储能的逻辑毫无问题，长期看储能相当于十年前的新能源汽车萌芽期；中期看储能处于政策周期向上的开始阶段，后面利好政策将不断；短期看储能2022年国内才真正实质放量。





而本次政策也就是我们讲的逻辑——是峰谷电价指导意见后又一个规范储能市场快速、有序发展的政策指引，预计后期还会有国家和地方层面的配套政策出台。





这个题材也是值得长期跟踪的，只不过短线快速拉高之后，追高就不要考虑什么中期逻辑的问题了，如果追高，就单纯看技术层面的强弱即可。务必谨慎。就目前的市场格局，我们还是不认为，追高是最优解。



