早盘市场完全走的就是迷茫期的震荡模式，和周二讲的一样——继续在当前位置进行快速的题材轮动。而这一次轮到了房地产。





地产股的走强，我认为没什么特别值得关注的，就目前判断，仍然是超跌反弹。毕竟尽管有着对于政策连贯性的政策说法，但房住不炒仍然是大势所趋。





从数据上看也是。7月百强房企全口径销售金额单月同比下降7.6%，销售增速年内首度转负。普遍预计下半年市场销售动能将进一步下滑，同时利润率也将持续承压，规模房企将在维持销售周转同时积极拓展自身能力圈，以巩固自身开发业务并寻找利润的第二增长点；对于实力较弱的中小民营房企，谋求转型成为其新的发展方向。





政策上尽管从土地供应的角度已经开始进行回转——天津延长部分土地的出让时间，深圳中止了部分集中出让土地的挂牌，第二次集中供地具体规则面临调整。但我们认为这种调整，出发点一定是保证地产的整体稳定，但这个出发点，是构建于第一次集中供地，部分城市土地成交溢价率偏高，竞争过于激烈的背景下。本质上还是在进一步的降温。





从二级市场的表现看其实也是如此。2021年初至今，A股市场已经出现了明显的低市盈率陷阱现象，集中在500亿以上市值的市盈率最低的20家公司，今年以来平均涨跌幅却只有-7.7%，出现严重低估值陷阱。而这一情况实际从去年已经开始出现：2020年这一低市盈率20大个股平均涨幅-11.4%。





而这些所谓的低市盈率品种，则都是在房住不炒的政策基调下，受到政策抑制的传统行业——以房地产、银行、建筑材料、建筑装饰为主的传统价值股逐渐被市场抛弃。





所以，我们认为只要房住不炒没有改变，那么整体的地产和高度相关的产业链品种，就不存在大幅度单边走强的可能，短期的超跌反弹，在缺少持续性逻辑支撑的前提下，参与价值非常有限。





我们认为在整个市场的观望周期中，大家也还是维持一个相对稳健的模式。多一点耐心，少一点冲动。