沪指成功突破3500点，消息面白酒非物质文化遗产的利好发酵。近期猛烈调整的白酒板块走出反弹。在7月之后，市场进入一个密集的政策窗口。而政策的方向微调，会成为接下来整个八月乃至于三季度的市场核心。





很多朋友关注到了，月初针对垄断资本的一系列表态。而同样值得注意的是最近两天管理部门的一系列发声。上面提到的白酒是一方面。另一个比如9日，央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，明确保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性





从房地产本身来说，房住不炒仍然是大方向。但最新的政策明显是指向个别地方出现的地产异常波动的局面，有维稳的信号在里面。我们之前做过针对房地产的大篇幅分析——从国家层面来说，房价暴涨是不行的，但同样要避免价格大幅度下跌。一旦地产价格出现恐慌性的下挫，上下游牵扯的300多个行业都要一起承担风险。





但无论如何，白酒和地产的政策信号，预示着针对一些传统行业的高压政策和舆论，开始出现纠偏的信号了。这并不意味着一些落后于时代的传统行业就会存在机会。





但一方面，随着政策的纠偏和放松。另一方面，随着下半年经济增速的现实压力带动的宽松货币逐渐成为大势——货币和政策的双重刺激，很可能带来多条主线的投资机会出现。





当然，就短期而言，不论是针对月初的双减政策余波，还是近期新的政策，市场大概率还是需要震荡，来消化政策影响和重新构建针对新的政策预期下的估值体系。





同时，第三轮疫情持续扩散，对于短期而言也带来更多的变数。目前全球累计确诊新冠病例已突破2亿大关，相当于全球1/40的人感染，六月以来受德尔塔病毒影响，全球每日新增确诊病例数均在60万人上下，而之前防疫有所成效的东南亚、非洲、欧洲等地均相继再次因德尔塔病毒而变得形势严峻，在疫情影响下，供应链及运输成为全球外贸企业必须面对的问题，从当前形势来看，全球运费呈现持续上涨态势，中美运费涨至近30年来的新高，并仍有继续上涨的可能。在此背景下，全球货物运输成为供应最为紧缺的要素之一，此外各地港口的周转时间变长，更进一步加剧了全球运力不足的情况。认为当前全球供给短缺的情况仍会持续，疫情极大的限制了全球供应链的复苏，而这也将拖累全球经济复苏。





如果疫情很难全球性的消除，则不排除一些疫时的特殊供需状态会成为常态。这对于一些公司来说，会是压垮骆驼的最后一根稻草，但对于另一些公司而言，会是绝佳的机会。





近期针对新的经济形势，央行营业管理部近期印发文件，将推动“专精特新板”建设，服务一批细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新企业，助力实体经济特别是高端制造业做强做优，提升产业链供应链的稳定性和竞争力。





我们在针对3000多家上市公司的筛选后，目前符合专精特新概念的标的仅仅只有120家左右，进一步剔除目前高估值品种，则投资范围有望进一步收缩。这一份名单，我们会在接下来的时间里，在APP陆续公布，学员注意我们的更新。