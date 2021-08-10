早盘继续横盘，指数层面开始触及3500点的密集成交区压力。外资也在与此同时展现出分歧。





我们认为，当前市场受到扰动因素仍然较多，因此在接下来一段时间，大概率还将是整体呈现震荡走势，指数波动幅度较大。至少市场需要一个窗口来释放对于政策风向转变带来的预期纠偏。





近期针对部分行业强监管预期增强，房地产、教育、医疗等监管部门近期均有“重磅”政策出台；一系列政策很可能意味着整体的风向开始出现变化。这种变化可能不仅仅局限在我们之前对于双减政策的解读上。也因此市场的反馈周期会更长，而落实在具体的品种上则会更加剧烈。





此外制造业PMI持续收窄，出口增速大幅收窄，对宏观经济修复形势带来扰动。内部形势的边际变化对市场风险偏好带来负面影响，叠加前期涨幅较大，预期较高的行业短期受中报不确定性影响出现集体调整的风险。叠加近期政策上对于高温赛道的一再点名，我们认为短期大家对于高位品种还是要保持理性。





但中期来看，扰动因素更多的作用在市场情绪方面，尤其从上周的市场反馈情况来看也是如此。因此指数短期波动或将加剧。从中长期来看，市场上行逻辑仍未出现变化，宏观经济延续复苏态势，流动性保持稳定，企业盈利的持续复苏继续支撑A股市场整体逻辑。





此外国家继续对高科技及“硬科技”等领域保持较高的支持力度，新能源汽车、半导体、高端制造等产业链景气向上的格局未变。认为市场短期仍将处于震荡期，在中报披露窗口业绩不确定性也将加剧个股的波动，这也是市场短期对各种扰动因素的风险释放，但整体来看，市场逻辑未出现转变，内部风险释放后成长股更优。





专精特新的概念也体现了目前市场对于政策风向的预期变化。