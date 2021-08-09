周末消息面，直接把近段时间市场对于政策的担忧推到一个小高潮（1）先是打芯片，缺芯不是炒芯（2）然后整顿新股抱团炒价，对次新利空（3）紧跟着经J日报发文警惕氢能源产业重复建设抬头





早盘科技股基本上都是死一死的状态。





周末咱们在文章里面讲了三季度最重要的是关注政策风险。然后政策风险来的比预期的更加猛烈。其实从媒体的发声还是我觉得还是值得分析。





第一，首先的问题是，媒体的表态更多的是针对实业还是资本市场。芯片的所谓炒作，针对的是芯片流通环节的囤积居奇，还是指资本市场的高热？氢燃料的警惕，指的是实业环节的大干快上？还是资本市场的热度？





搞清楚这个问题，其实就能够大抵明白媒体一系列发声的边界在哪。就我个人的理解，资本市场的过热显然是不愿意被看到，但更核心的问题，这一系列的文章并不是针对资本市场，而是指向的实体环节。而产业和资本市场并不是严格对应的。这就意味着实体环节确实是要警惕过热。但在整个产业赛道仍然处于景气的大背景下，作为龙头的上市公司，继续享受高饱和的订单红利，似乎也没什么问题。所以中午的时候，我们在博文里面给大家讲——如果科技股出现深调，是真正的机会。但可惜市场反应的更快，午后很快就拉回去了。





第二，重新界定接下来的安全区间。官媒的一系列表态，剑指的都是高热赛道。这对于资本市场同样意味着，不论逻辑多么铁打，不确定的舆论风险都可能随时爆发。因此接下来的操作，要更加密切的注意对于高估品种的规避。





但这并不意味着超跌的低估品种就存在机会。其实产业重心的转移仍然是目前最重要的择股思路。要知道，2021年初至今，A股市场已经出现了明显的低市盈率陷阱现象，集中在500亿以上市值的市盈率最低的20家公司，今年以来平均涨跌幅却只有-7.7%，出现严重低估值陷阱。





而这一情况实际从去年已经开始出现：2020年这一低市盈率20大个股平均涨幅-11.4%。而这些所谓的低市盈率品种，则都是在房住不炒的政策基调下，受到政策抑制的传统行业——以房地产、银行、建筑材料、建筑装饰为主的传统价值股逐渐被市场抛弃。





因此，整个三季度的策略还是寻找产业利好支持下处于业绩拐点的低位赛道。





所以从上述的逻辑出发，早盘资金再一次回流传统消费，但在政策风险不可预判的当先，这种回流是不是持续性的？我们认为要打折扣。因此接下来大概率还是会以热点告诉轮动作为主基调。大家切忌追高。对于高位科技股，我们认为如果出现较大幅度的短期下跌，反而是机会。反之，如果科技股仅仅是高位横盘，则性价比不高。