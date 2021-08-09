周末消息面，整体偏向利空（1）先是打芯片，缺芯不是炒芯（2）整顿新股抱团炒价，对次新利空（3）美Y员要将荣耀公司拉入黑名单（4）经J日报发文警惕氢能源产业重复建设抬头





早盘科技股基本上都是死一死的状态。





周末咱们在文章里面讲了三季度最重要的是关注政策风险。然后政策风险来的比预期的更加猛烈。





面对官媒的发声，我们认为大家也同样要理性。芯片的短缺目前是确定性的，同时头部车企上周陆续有表态，车用芯片短缺的程度有超预期的态势。这里面大家要注意两个问题





第一，本轮芯片短缺到目前为止，有多少是被人为囤积在中间环节的没有流通到终端，这是无法被验证的，也是官媒点名的真正原因。





第二，缺芯以及疫情开始双向抑制车企的出货量，从行业层面看，复盘2016年新能车行情，可以看到若后续销量出现下滑或业绩不达预期，板块行情面临短期切换。





第三，政策上罕见的连续表态，我们必须重视接下来的政策风向。





因此三四季度的投资中，大家在操作上的一个重点，还是要谨慎对待高位品种的追高冲动。





早盘资金再一次回流传统消费，但在政策风险不可预判的当先，这种回流是不是持续性的？我们认为要打折扣。因此接下来大概率还是会以热点告诉轮动作为主基调。大家切忌追高。对于高位股，我们认为如果出现较大幅度的短期下跌，反而是机会。反之，如果科技股仅仅是高位横盘，则性价比不高。