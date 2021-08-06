上市公司 2021Q2 业绩预告已披露完毕，剔除同期不可比样本后（需披露 2019年中报），共 1517 家上市公司业绩预告可供分析，按照市值披露率计算，目前全A 披露率达到 34.5%。疫情冲击下的低基数效应，导致今年中报预喜率达到70.5%，高于近三年同期水平，不过较之一季度 77.8%的预喜率有所回落，这一趋势在盈利情况上也有所体现。





考虑到 2020 年受疫情扰动，上市公司净利润偏离正常值，我们采用两年复合增速以剔除基数效应的影响，通过预告净利润上限及下限的平均值以及预告净利润变动幅度测算 2021Q2 上市公司的累计净利润。整体法下，2021Q2 全 A 两年复合累计净利增速为 18.7%，略低于其中位数 19.8%；剔除金融及石油石化板块后，净利增速略有抬升，且超过中位数水平。综合而言，整体法及中位数法下，2021Q2 全 A 净利增速相较于 Q1 均有所回落，显示疫情冲击后经济修复动能有所减弱。





这其实进一步印证了我们之前的判断——全球疫情给中国带来的制造业“红利”开始趋于饱和，并且开始有减缓的趋势。反映在经济数据上，就是接下来的出口乃至于整个GDP增速都会承压。因此大家不要小看7月这个时间窗口，围绕七月的多个政策口径的变幻（超预期降准、严厉打击垄断等）都将在未来的长周期中发挥更重要的作用。





应对经济增速压力而展现的货币政策宽松趋势，以及反垄断来释放更多的消费活力将成为未来激发经济增速的新引擎。





也因此，我们认为市场在当前位置的快速反弹后，还会有相当时间的横盘震荡，来消化和应对新的政策格局。所以面对近期以及接下来仍然会呈现的指数层面的反复拉锯，以及题材上的快速高低轮动，大家要做好心理准备。





但与此同时，也就意味着当前时间点对于市场而言，是下一轮加速前难得的一个整理期。一定要做好布局。





板块上，以目前的消息面格局，还是进一步看多实业兴邦概念——军工、半导体、新能源。注意一下全球疫情再一次抬头背景下医药的中长期机会。本周末我们会召开本月策略会，到时候好好给学员说一说。







