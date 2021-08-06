深圳商报深夜发文：谨防媒体干扰股市。





挺好，终于有人说了句正经话。很多朋友对于这段时间媒体对资本市场的点评（干扰）没什么太多的感觉。我觉得无非就是一点：反正说的品种不是我买的。





茅台我没买，所以我不管你是不是腐败的敲门砖。游戏我不玩，所以我不管你是不是精神鸦片。查封了才最好。至于茅台的价格高，我管你是不是合理的高？游戏是不是正规行业？那又干我屁事。只希望，你永远幸运。永远不要成为被干预的少数派





媒体监管社会，谁来监管媒体？在一个尤其需要专业性的领域，媒体仅凭借主观臆想的点评是否负责？尤其需要注意，中国的媒体的特殊性往往超越媒体本身，而是更带有官方喉舌的意味。这时候，谁来为媒体的主观负责？喊两句漂亮话都简单，然后呢？所有的投资者买单？





言论的自由，不等于无条件的胡说！对于某些明显在揣度上意的媒体而言，我觉得不妨看看几个新闻





中宣部出版局的局长7月底在chinajoy讲过话，认可游戏「第九艺术」的说法。





文化部把「原神」「明日方舟」两款游戏列为国家文化出口重点项目。





国家刚刚搞好「国家级防沉迷认证平台」，完成了基础性的目标。





这一波媒体的编辑不行啊？！就这zz敏感度还搞新闻呢？？？





相比于场外的乱七八糟，A股反而四平八稳，继续震荡。这个和之前咱们的判断相当——七月份的一系列政策余波还需要市场消化。不要着急。题材上反而比较清晰，目前就是实业兴邦最没有负担，继续看多