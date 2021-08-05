教育、游戏、然后是电子烟、增高针，央媒这几天点名的行业不少。





现在的整个舆论风向，就是只要和鸡娃有关的，只要能增加青少年负担的，就都要整顿。学区房要整顿，K12教育要整顿，游戏要整顿，电子烟流向未成年人当然要整顿，增高针被爆是生长激素自然还是要整顿。





你猜猜看，里面有多少是替上头吹风打前哨？又有多少只是那些官媒记者混个稿费的？





但对于A股市场而言，其实没差，通通死给你看。





长春高新直接跌停真的太秀了，盘中几次资金想要自救，但都被砸下去，最终是在跌停板收盘。安科生物早盘一度跌破-15%，最终也是10个点以上的跌幅。资本市场现在就是惊弓之鸟，听个弦就能死给你看。这样炒股真是没有安全感，突然出一篇文章，第二天就吃跌停，今天你看热闹，明天可能你就是热闹。





我们当然欢迎专业媒体的监管，来补充资本市场管理部门在专业领域的某些空白。但如何界定媒体的专业性和职业操守呢？边界和尺度在哪？如果质疑毫无成本，谁来保障股民的权益呢？这些问题我只能提出，解决不了，只希望A股越来越好，越来越完善。





回到市场这边





各种政治不正确的题材都在遭遇舆论风暴，于是整个市场的人气大幅度的转向实业兴邦的概念，最近两周我们反复强调的军工继续走强，反而除了军工，其他都是打酱油的，尤其是创业板人气股今天补跌严重，指数没怎么跌，个股普跌。军工可能是受早盘漂亮国对台军售消息刺激，航天彩虹周一启动今天再次涨停，趋势龙头中航重机再创新高，原创业板军工龙头晨曦航空也迎来大涨。稀土，军工不分家，今天也有一些局部表现。





军工昨天咱们大篇幅讲了，机会还是看中期的，没什么毛病。





二季度军工板块主动基金持股超配幅度扩大，并且资金开始明显聚焦上游品种。目前军工板块已有6家涉军企业披露半年报数据，收入增速和归母净利增速中枢分别约为73%和177%，增速数据靓丽，行业景气度正在逐步兑现。我们认为，随着浮筹的逐步出清叠加产能瓶颈逐步破除带动经营数据的持续改善，该指标有望持续走高。





短期看，着英航母常态化部署亚太，“围堵中国”趋势渐成，短期对抗升级或再所难免，板块风险偏好将有所提升；





中期看，行业景气度有望持续提升，全年快速增长依然可期；





长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。





叠加目前整体消息面因素下，作为实业兴邦的中枢，军工、半导体、锂电，仍然是最靠谱的方向。消费等传统核心资产，先看估值修复，后面还有反复的震荡博弈。



