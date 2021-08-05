今天热闹了，昨晚被媒体点名批评的行业有白酒，电子烟，生长激素（增高针），被发改委，市场监督点名批评涉嫌哄抬价格行业有化肥，玻璃，动力煤。





尤其长春高新直接跌停真的太秀了，安科生物-13%，资本市场现在就是惊弓之鸟，听个弦就能死给你看。问题是你不知道那些官媒的文章是记者混个稿费，还是替上头吹风打前哨。这样炒股真是没有安全感，突然出一篇文章，第二天就吃跌停，今天你看热闹，明天可能你就是热闹。





当然，媒体的价值就是某种程度上的监管。但是这个尺度在哪？谁来监管媒体？媒体的发声是否需要有足够的专业性和道德基准？毫无根据的发声所导致的下跌是否意味着股民可以进行索赔？当然我不是特指生长素这个问题。而是广泛意义上的媒体报道，毕竟今年以来，我们媒体方面的各种暴论是听了看了不少了。





就像美漫里面经常探讨的一个问题——谁来监管那些超级英雄？





当然，这么说有点夸张，但是还记不记得当初甬温线之后南方系的报道？放在资本市场相关的问题上也是如此。近两年来越来越明显的看到——质疑的成本越来越低——这里面当然包含着某种程度的社会责任感，但是否也意味着反复横跳中，资源被无端的浪费？





回到市场这边





除了军工，其他都是打酱油的，尤其是创业板人气股今天补跌严重，指数没怎么跌，个股普跌。军工可能是受早盘漂亮国对台军售消息刺激，昨天涨停的广联航空也大长腿继续，航天彩虹周一启动今天再次涨停，趋势龙头中航重机再创新高，原创业板军工龙头晨曦航空也迎来大涨。稀土，军工不分家，今天也有一些局部表现。





军工昨天咱们大篇幅讲了，机会还是看中期的，没什么毛病。目前的整体消息面因素下，实业兴邦的军工、半导体、锂电，仍然是最靠谱的方向。消费等传统核心资产，先看估值修复，后面还有反复的震荡博弈。



