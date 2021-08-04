市场延续反弹，热点上再一次出现大幅度的转换，昨天领跌的科技股卷土重来。





整体市场的逻辑就是我们给大家讲的——方向是震荡上行，个股是优质逻辑下的反复高低切换。所以要么做好波段，要么就死扛住优质的主线不要动。上个月反复给大家讲的军工这几天继续高歌猛进。我觉得大家还是可以重点关注军工板块的中期机会。





比如目前航空装备产业链中报业绩高增长逻辑不断验证，多个公司业绩超预期。





上周西部超导、三角防务发布半年报。西部超导上半年实现收入12.56亿，同比增长31.76%；实现归母净利润3.13亿，同比增长136.36%。三角防务上半年实现4.67亿，同比增长45.28%；实现归母净利润1.65亿，同比增长64.06%。连同此前已经披露半年报的图南股份，行业中上游企业上半年业绩持续高增长，航空产业链的高景气度持续验证。





我们认为当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼





横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备，军工板块长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间，未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高，21/22/23三年年化业绩增速对应的2022PEG普遍在0.8倍及以下，估值和成长性匹配度极其突出





我们认为，军工板块仍处于估值加速修复通道当中：伴随着市场对“百年未有之大变局”宏观环境变化的认知趋于深化，以及对“十四五”行业需求落地的持续性信心强化，重点标的将通过业绩逐季兑现和估值修复到位，在“螺旋上升”中实现“戴维斯双击”，逐步打开市值空间。





其实针对近期市场波动，能够看到整个军工股展现出了极强的韧性，虽然近期部分投资者从军工电子元器件企业订单层面出发，担心“十四五”需求力度与持续性，但我们认为此处存在显著认知偏差。





从产业链相关上市公司再融资扩产节奏可以非常清晰的看到，当前阶段仍处于“十四五”需求分解的早期。2020年5月以来已有中航光电、西部超导、宏达电子、航天电器、中航重机、航发控制、全信股份、高德红外、爱乐达、上海瀚讯、宝钛股份、三角防务、火炬电子等十余家企业披露扩产再融资公告，相关产能普遍将于2022-2024年间达产，表明“十四五”需求分解远未见顶、仍将持续爬升。





当前元器件企业月度订单阶段性平稳，为产业链加班挖潜已尽、固定资产投资尚未达产的产能平台期使然。





所以，整个板块的机会仍然值得大家关注。