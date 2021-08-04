市场延续反弹，热点上再一次出现大幅度的转换，昨天领跌的科技股卷土重来。





核心问题一：如何理解当前的市场环境？





我们认为，整体上盈利较强+流动性稳中略松的环境并没有显著变化。预计半年经济整体仍然有一定韧性，叠加较高的通胀水平，经济名义增长与企业盈利有望持续超预期，这点在中报上也将有所体现。流动性整体稳中略松，社融与企业融资将逐步企稳。前期市场主要受到了来自风险事件的显著冲击，但随着政策的边际缓和，预计后续影响将会逐步减弱。





8月份中报密集披露，就目前公布的预报情况来看，预喜率有七成，整体市场的大方向并没有变化。





核心问题二：抱团股会再度瓦解吗？





从目前的交易拥挤程度来看，当前的交易水平仍然要显著的低于春节前后。与此同时从二季度的基金持仓来看，虽然市场整体风格上更加偏向于科技成长，但偏长期的北上资金与优秀基金经理持仓仍然配置较为均衡，并且普遍继续加仓龙头。





因此从目前的情况来看，抱团股整体出现瓦解的风险不大，尤其在连续大幅度调整之后，不少核心资产字再一次回归合理区间，但是需要担心其中的部分行业业绩低于预期带来的阶段性波动。因此，在整体市场基本面不变的前提下，我们判断大概率会在接下来维持相当时间的反复高低轮动。





总的来说，我们还是认为买点已至。超预期的盈利增长会成为市场的主要支撑。下半年稳中略松的流动性环境对于市场仍将是利好风险事件已经过去，预计下半年市场将有更好的表现，当前是较好的买点。





而操作上，要么逢低布局中期的核心资产，要么继续关注科技股龙头品种。整体的择优逻辑不变。