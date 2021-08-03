







下午一个新闻看乐了我了——新华网将《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》文章删除。然而，这也挡不住游戏股午后的大幅跳水，这篇原文刊载在经济参考报的文章——顺网科技跳水跌超12%，恺英网络、迅游科技、世纪华通、凯撒文化、欧比特等跌超5%





从目前的消息来看，以腾讯网易为首的游戏厂家进行防沉迷的改革已经是势在必行，这个我举双手赞成。他要能推出游戏分级，我连两只脚都举起来。但是即便如此，这种动辄“精神鸦片”的扣帽子，是仍然令人非常愤怒。颇有当初“茅台是腐败敲门砖”的味道，味道真TM冲！





游戏这问题吧，一说能扯开很远。精神鸦片，这个词在2000年前后的时候经常听到，没想到，时隔二十年又穿了新鞋走老路？我一直以为，作为玩家群体的年轻人逐渐掌握话语权之后，游戏产业的生存环境能够好起来。很可惜并没有。





说点不太受待见的话——





现代电子游戏诞生不过四十多年的历史。想必四十几年前，世界一定非常美好吧





和和睦睦，亲亲爱爱，人人笑容满面；父慈子孝，讲信修睦，家家夜不闭户？





孩子沉迷游戏，有些媒体只看到了“游戏”，但重点不该是“沉迷”？？





我说更直白一点——这难道不是家大人的教育问题吗？





难不成孩子不沉迷游戏，就不会沉迷别的吗？





说游戏让孩子不喜欢读书的家长，劝各位扪心自问，在各位还是孩子的时候，谁喜欢读书啊……





只要不做作业，收拾屋子扫地都行为





什么自家孩子教育不好要从外界找原因？





自己生的孩子难道就不想自己教养？非得指望别人来管教吗？





哦，这还不是指望别人管教，这是怪环境对孩子的诱惑太大了？这不是废话吗……摔疼了怪地球引力太大，地表太硬？





游戏产业和监管原本是一个很复杂又很简单的问题。奈何有些人的想法就是二极管，非黑即白的要一刀切。





游戏业是否应该盈利？作为第九艺术我认为盈利没有任何的问题！我坚决支持优秀的游戏大大的盈利。媒体所谓数千亿产业，私以为是对于中国游戏创作者们最大的褒奖





游戏可不可以沉迷？可以。你看个连续剧还惦记着每天看呢。你刷个抖音还管不住手呢。





但同时，游戏业是否应该监管？毋庸置疑。针对青少年的防沉迷毫不夸张的说必须要坚决执行。这是在游戏公司现有技术框架下很容易就能够实施的。但奈何很多人为了眼前的利益，把防沉迷置于脑后。我们真正应该抨击和呼吁的，是游戏产业在这一领域的大力改革。





而不是一刀切的定义什么是精神海洛因，什么是电子鸦片。





游戏的问题，不该是一个站着说话不腰疼的问题，而应该是一个发展的问题。往前看，八十年代的武侠小说，九十年代的电视，然后是游戏，老一辈的打牌打麻将下棋，聚众吹牛逼，都是娱乐，孰高孰低？





时代在不断的向前进，我们这一代注定就是更早更多的接触电视，沉溺于那个缤纷窗口背后的世界。





更下一代注定就是更早的接触网络和电子设备。这并不是有些人狭隘的所谓倒退和垮掉。而本质上就是科技进步社会发展导致的娱乐方式的迭代。





同时，必须客观承认科技进步带来的代价——比如更早接触电视、电脑、网络的我们，相比于老一代明显有着更强的信息获取能力。但付出的代价就是视力问题会更加普遍。





但这就是发展的问题。邓公讲得好，发展中的问题必须要靠发展来解决。





动辄精神鸦片，无非是宣告着自己的无能——因为只有一刀切的开时代的倒车才最简单。





所以：





1.坚决支持和希望国产游戏产业越做越好，做出更优质的游戏，同时赚更多的钱！！！

2.坚决支持针对未成年的防沉迷改革的落地，抑制产业吃人血馒头

3.坚决支持公民合理合法的途径和方式享受合理合法的娱乐方式

4.任何通过扣帽子的表述诸如“精神鸦片”试图一刀切解决问题的，都是垃圾









好了，估计今天写的东西会让很多上岁数的朋友不太高兴，但是就这样吧，这是我的态度。









相比于场外的消息，市场内好像是太阳下没新鲜事——继续大幅的震荡。





半导体、锂电池、光伏、稀土等赛道股“高台跳水”，直接被屠杀了。低位大白马继续崛起，三一、美的、伊利连续拉升





疫情概念一枝独秀，疫苗，基因测序、CRO、辅助生殖、医美等全线爆发！





防疫的概念大家可以中期重视一下，目前留给全世界的问题很棘手。毕竟想要完全清除病毒是不太可能的。尤其像印度这种装死甚至是想要拖全世界一起死的国家在。人家十亿人口的基数，几乎就是病毒的最好温床。





而且像去年开始，东南亚小国配合防疫的意愿都在打折扣。其实很能理解——毕竟我一个小国出现了变异，我给你美国提供毒株，你研究出来疫苗却要反过来挣我的钱？倒霉的全是我，凭什么？





所以归根结底，新冠疫情是宣告着传统昂撒白人的全球治理体系的崩坏。然后带出来的结果就是病毒和未来的变异可能会使长期存在的问题。欧美现在的政策取向恐怕就是只要致死率控制在流感相当，就躺平了事。





这样国内的防疫做得再好，外部的疫情不扑灭，对于我们的防疫就永远是威胁。去应对这种威胁，那么很可能就是疫苗的常态化。每年两针？应对新的变异品种？当然，这块我不是专家，只能从个人理解讲一讲。不过如果是这样，那么疫苗相关的企业就相当于一个长期的利好——尽管这样的利好可能并不是我们希望的。





所以两周前看到印度变异毒株的扩散，我在当时就开始提示关注疫苗股的机会。现在继续讲也是这个道理。





至于整体行情，震荡上行仍然是大方向。热点上的反复横跳是目前高位股分化下的必然趋势。同时也是大幅调整之后的必然过程。没什么好说的。大家放平心态。然后注意个人防护。



