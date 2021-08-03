昨天刚刚大涨了一天，今天就大幅震荡。盘面上防疫概念走强，博晖创新、智飞生物、楚天科技、康德莱、共同药业大涨；网络安全卷土重来，绿盟科技大涨12个点。





防疫的概念大家可以中期重视一下，目前留给全世界的问题很棘手。毕竟想要完全清除病毒是不太可能的。尤其像印度这种装死甚至是想要拖全世界一起死的国家在。人家十亿人口的基数，几乎就是病毒的最好温床。





而且像去年开始，东南亚小国配合防疫的意愿都在打折扣。其实很能理解——毕竟我一个小国出现了变异，我给你美国提供毒株，你研究出来疫苗却要反过来挣我的钱？倒霉的全是我，凭什么？





所以归根结底，新冠疫情是宣告着传统昂撒白人的全球治理体系的崩坏。然后带出来的结果就是病毒和未来的变异可能会使长期存在的问题。欧美现在的政策取向恐怕就是只要致死率控制在流感相当，就躺平了事。





这样国内的防疫做得再好，外部的疫情不扑灭，对于我们的防疫就永远是威胁。去应对这种威胁，那么很可能就是疫苗的常态化。每年两针？应对新的变异品种？当然，这块我不是专家，只能从个人理解讲一讲。不过如果是这样，那么疫苗相关的企业就相当于一个长期的利好——尽管这样的利好可能并不是我们希望的。





所以两周前看到印度变异毒株的扩散，我在当时就开始提示关注疫苗股的机会。现在继续讲也是这个道理。





至于整体行情，震荡上行仍然是大方向。热点上的反复横跳是目前高位股分化下的必然趋势。没什么好说的。大家放平心态。然后注意个人防护。